На Крымском мосту запустили автомобильное движение

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Транспорт на Крымском мосту проверяют на пунктах досмотра. Вечером запустят паром для грузовых машин, пассажирское судно начнет ходить в воскресенье

Глава республики Крым Сергей Аксёнов отчитался об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту. Транспорт поехал по не пострадавшей автомобильной части. После подрыва грузовой машины и пожара на мосту частично повреждено дорожное покрытие. Обрушились два автомобильных пролета.    

«На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу», — сообщил Аксёнов.

Он так же отметил, что паром «Керчь-2» начнёт ходить через два часа. А до конца дня планируют запустить железнодорожное движение по мосту. Сейчас поезда, которые должны были ехать в Симферополь принимают в Анапе. В городе организовали размещение туристов в гостиницах и отелях.

При этом запуск пассажирского парома задерживается. Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что причина в штормовом море. Старт навигации в Керченском проливе запланировали на вторую половину 9 октября.

Недавно Юга.ру писали, что по оценке АТОР в Крыму сейчас отдыхают более 50 тыс. туристов. Пресс-служба РЖД рассказала, что запускает дополнительные поезда из Анапы и Новороссийска в Москву. Уже открыта продажа билетов на вечерние рейсы. 

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