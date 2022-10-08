АТОР: в Крыму может находиться более 50 тыс. туристов. Автомобильного и железнодорожного сообщения с материком нет, аэропорт не работает с февраля

Утром 8 октября после пожара на Крымском мосту перекрыли железнодорожное и автомобильное движение

По предварительным оценкам аналитической службы АТОР, в Крыму сейчас может находиться более 50 тыс. туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Туристов просят продлить проживание в гостиницах и отелях на сутки.

«Сейчас ведем работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается сегодня. Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки», — написала в своем телеграм-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Утром 8 октября на Крымском мосту в железнодорожном составе загорелись семь цистерн с топливом. Причиной называют подрыв грузового автомобиля. После ЧП мост перекрыли. На объекте есть повреждения полотна, обрушились два автомобильных пролета. Сейчас на полуострове нет автомобильного и железнодорожного сообщения с материком. Аэропорт в Симферополе закрыли 24 февраля после объявления спецоперации.

«Проживание отдыхающих в санаториях и отелях Крыма в связи с инцидентом на Крымском мосту будет продлено, все затраты будут компенсированы за счет средств республики», — заявил глава региона Сергей Аксенов.

Работы по восстановлению Крымского моста обещают начать уже сегодня. В Минтрансе республики готовы запустить паром Керченской переправы. Пассажирские суда вместимостью до 100 человек будут курсировать с 8 октября между Крымом и Краснодарским краем.

Ранее Юга.ру рассказывали, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля на Крымском мосту.