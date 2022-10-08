Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля на Крымском мосту
На Крымском мосту утром потушили пожар. К месту происшествия выехали криминалисты СК России
Утром 8 октября на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. На объекте есть повреждения полотна, обрушились два автомобильных пролета. На мосту остановили движение. Перестали продавать билеты на поезда и автобусы в Крым.
Причиной пожара по предварительной версии СК РФ стал подрыв грузового автомобиля. Пресс-служба ведомства сообщила, что возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК России.
Фото грузового автомобиля, который подорвался на Крымском мосту, опубликовал телеграм-канал Mash. Утверждается, что фура, начиненная взрывчаткой, могла выехать из Краснодара. Официально эту информацию в силовых ведомствах не прокомментировали и не подтвердили.
В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе «Таврида» подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда. Пункты стоянки водителей открыли и в Краснодарском крае. Губернатор региона сообщил, что их организовали на развилке Тамань — Волна и у посёлка Ильич.
Ранее Юга.ру рассказывали, что 16 августа в Крыму взорвался склад боеприпасов. До этого взрывы были на полуострове в поселке Новофедоровка.