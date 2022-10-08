Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля на Крымском мосту

На Крымском мосту утром потушили пожар. К месту происшествия выехали криминалисты СК России

Утром 8 октября на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. На объекте есть повреждения полотна, обрушились два автомобильных пролета. На мосту остановили движение. Перестали продавать билеты на поезда и автобусы в Крым.

Причиной пожара по предварительной версии СК РФ стал подрыв грузового автомобиля. Пресс-служба ведомства сообщила, что возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК России.