Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля на Крымском мосту

Краснодарский край, Крым, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Крымском мосту утром потушили пожар. К месту происшествия выехали криминалисты СК России

Утром 8 октября на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. На объекте есть повреждения полотна, обрушились два автомобильных пролета. На мосту остановили движение. Перестали продавать билеты на поезда и автобусы в Крым. 

Причиной пожара по предварительной версии СК РФ стал подрыв грузового автомобиля. Пресс-служба ведомства сообщила, что возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК России.

Фото грузового автомобиля, который подорвался на Крымском мосту, опубликовал телеграм-канал Mash. Утверждается, что фура, начиненная взрывчаткой, могла выехать из Краснодара. Официально эту информацию в силовых ведомствах не прокомментировали и не подтвердили. 

В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе «Таврида» подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда. Пункты стоянки водителей открыли и в Краснодарском крае. Губернатор региона сообщил, что их организовали на развилке Тамань — Волна и у посёлка Ильич. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что 16 августа в Крыму взорвался склад боеприпасов. До этого взрывы были на полуострове в поселке Новофедоровка.

Крым Крымский мост Происшествия Следственный комитет Тамань

Новости

СК: водитель, взорвавший грузовик на Крымском мосту — житель Краснодарского края
АТОР: в Крыму может находиться более 50 тыс. туристов. Автомобильного и железнодорожного сообщения с материком нет, аэропорт не работает с февраля
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля на Крымском мосту
Продажа билетов на поезда и автобусы в Крым приостановлена. В Керченском проливе запустили паром
На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом. Автомобильное движение остановили, к запуску готовят паром
В Сочи на два года осудили виновника смертельного ДТП, который вёз Ксению Собчак

Лента новостей

АТОР: в Крыму может находиться более 50 тыс. туристов
Сегодня, 13:16
АТОР: в Крыму может находиться более 50 тыс. туристов
Автомобильного и железнодорожного сообщения с материком нет, аэропорт не работает с февраля
Дали отсрочку и мобилизовали
Вчера, 14:57
Дали отсрочку и мобилизовали
В Белореченске в армию забрали 53-летнего инженера-айтишника
Место, где лежит олимпийская пыль
6 октября, 19:00
Место, где лежит олимпийская пыль
Чем живёт первая и единственная  в России федеральная территория

Реклама на сайте