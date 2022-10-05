Турецкие бизнесмены заинтересовались проектами горнолыжного курорта «Лагонаки» и индустриального парка в Адыгее

Адыгея представила делегации бизнесменов из Турции два инвестиционных проекта

Турецкие бизнесмены посетили регион в частном порядке в рамках намеченного в 2019 году взаимодействия.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с делегацией, куда вошли генеральный консул Турции в Новороссийске, представители Великого национального собрания Турции и Ассоциации кавказских предпринимателей (КАФИАД), представил два инвестиционных проекта республики — горнолыжный курорт «Лагонаки» и индустриальный парк.

На территории индустриального парка площадью свыше 194 га (в перспективе возможно её расширения в три раза) планируют создать предприятия по логистике, производству продуктов питания, мебели, текстиля, нефтегазового оборудования и стройматериалов, переработке сельхозпродукции, деревопереработке, сельхозмашиностроению. В рамках масштабного проекта до 2040 года планируют привлечь 17 млрд. рублей и создать 10 тыс. рабочих мест.

«Данный проект мы формировали, во многом ориентируясь на промышленные парки Турции. Нам известно, что они доказали свою результативность в экономике, и уверены, что при должном отношении такая система вполне жизнеспособна и эффективна в наших условиях», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Власти Адыгеи рассказали, что второй инвестпроект — всесезонный горнолыжный курорт «Лагонаки» — реализует компания «Резот Инвестмент». К 2025 году намечено введение в эксплуатацию первого этапа проекта стоимостью 19 млрд рублей. С 2022 по 2024 годы в федеральном бюджете распоряжением Правительства РФ на эти цели уже заложили субсидию в размере 6,2 млрд рублей. Планируется, что сумма внебюджетных инвестиций к 2030 году составит 45 млрд. рублей. Все это позволит создать 37 км горнолыжных трасс, 2 тыс. рабочих мест, а также 2,5 тыс. гостиничных номеров. В 2021 году власти Адыгеи сообщали, что горнолыжный курорт в Лагонаки появится только при одобрении ЮНЕСКО.

Представители турецкой стороны заинтересовались презентованными проектами и задали конкретизирующие вопросы. Они отметили, что все инвестпроекты нуждаются в тщательном анализе для дальнейшего поиска точек соприкосновения.

Как сообщил министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен, в первом полугодии 2022 года внешнеторговый оборот между Адыгеей и Турцией составил 5,6 млн. долларов — это в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Также с начала2022 года на 14% возрос объем импорта турецких товаров — жести, оконной фурнитуры, столовой посуды, фарфора, изделий из мрамора.