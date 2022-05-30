До 2025 года на экокурорте «Лагонаки» планируют построить 6 канатных дорог

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

В Адыгее обсудили планы по размещению объектов туризма, горнолыжных трасс, транспортной и инженерной инфраструктуры экокурорта «Лагонаки»

В выездном совещании на территории будущего курорта участвовали зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, гендиректор корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов.

На первом этапе — до 2025 года — на территории экокурорта «Лагонаки» планируют построить шесть канатных дорог. Протяженность трасс составит 20 км, а номерной фонд — 642 единицы. Плановый объем инвестиций первой очереди проекта — 19 млрд рублей. К 2030 году здесь должны появится 16 канатных дорог и около 37 км трасс, а номерной фонд может превысить 2,5 тыс. единиц.

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Мурат Кумпилов рассказал, что проектирование и строительство курорта пройдет по международным «зеленым» стандартам с созданием единой системы озеленения, связанной с окружающими ландшафтами. Для этого в республике провели большую научную работу со специалистами Кавказского заповедника и представителями экологического сообщества. 

Дмитрий Чернышенко отметил, что Адыгея имеет ряд преимуществ для развития горнолыжного туризма — это и выгодное географическое положение, и наименьшее расстояние региона от крупных городов юга России, и природные достопримечательности. Уже сегодня плато Лагонаки — якорная туристская территория республики: не менее 74% туристов, приезжающих в регион, посещают Лагонакское нагорье.

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«Создание здесь экокурорта придаст импульс развитию туризма в республике. Благодаря реализации проекта будет создано 2 тысячи новых рабочих мест, вклад отрасли в ВРП республики с учетом мультипликативного эффекта может вырасти до 7%», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Как писали ранее Юга.ру, глава Адыгеи рассказал президенту РФ о социально-экономической ситуации в республике.

Благоустройство Горнолыжный спорт Инвестиции Курорты и туризм Мурат Кумпилов отдых Строительство Экология

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