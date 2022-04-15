На территории будущего индустриального парка в Адыгее создадут более 2 тыс. рабочих мест

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудили создание индустриального парка в республике

В 2020 году под будущий индустриальный парк «Яблоновский» выделили 193 га территории. Здесь планируют создать более 2 тыс. рабочих мест — кадрами для подготовки будущих специалистов в первую очередь станут студенты республиканских вузов.

При содействии правительства РФ в регионе создали и развивают серьёзную образовательную инфраструктуру — центры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста», технопарки «Кванториум», региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». Республика тесно взаимодействует с центром «Сириус», обществом «Знание», АГУ, МГТУ, АРИГИ и республиканской естественно-математической школой.

Мурат Кумпилов, Дмитрий Чернышенко и Сергей Суханов © Фото Алексея Гусева

По словам Дмитрия Чернышенко, при создании индустриального парка нужно грамотно использовать госпрограмму научно-технологического развития регионов.

«Это позволит коммерциализировать научные проекты, поддержать стартапы для последующего их внедрения в экономику, привлечь большее количество резидентов на территорию парка и в целом повысить инвестиционную привлекательность всего региона. За счет этого мы сможем создать необходимые условия для импортозамещения», — сказал Чернышенко.