На территории будущего индустриального парка в Адыгее создадут более 2 тыс. рабочих мест

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудили создание индустриального парка в республике

В 2020 году под будущий индустриальный парк «Яблоновский» выделили 193 га территории. Здесь планируют создать более 2 тыс. рабочих мест — кадрами для подготовки будущих специалистов в первую очередь станут студенты республиканских вузов.

Читайте также:

При содействии правительства РФ в регионе создали и развивают серьёзную образовательную инфраструктуру — центры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста», технопарки «Кванториум», региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». Республика тесно взаимодействует с центром «Сириус», обществом «Знание», АГУ, МГТУ, АРИГИ и республиканской естественно-математической школой.

  • Мурат Кумпилов, Дмитрий Чернышенко и Сергей Суханов © Фото Алексея Гусева
    Мурат Кумпилов, Дмитрий Чернышенко и Сергей Суханов © Фото Алексея Гусева

По словам Дмитрия Чернышенко, при создании индустриального парка нужно грамотно использовать госпрограмму научно-технологического развития регионов.

Читайте также:

«Это позволит коммерциализировать научные проекты, поддержать стартапы для последующего их внедрения в экономику, привлечь большее количество резидентов на территорию парка и в целом повысить инвестиционную привлекательность всего региона. За счет этого мы сможем создать необходимые условия для импортозамещения», — сказал Чернышенко.

Глава Адыгеи добавил, что в республике также выполняют поручение Михаила Мишустина по развитию социальной инфраструктуры. В юбилейный год в Адыгее проведут капремонт девяти общеобразовательных школ. Его завершат к началу нового учебного года.

Инвестиции индустриальные парки Мурат Кумпилов Промышленность Технологии

Новости

Фонд Ильи Варламова отреставрировал в Краснодаре дверь дома купца Цирульникова
«Будет погружать Россию в экологический кризис». Кубанские экологи объяснили, чем может обернуться закон о застройке заповедников
В Сочи в 2023 году хотят начать стройку канатной дороги на гору Ахун. О ней говорят с 1930-х годов
В Краснодаре за день ветер повалил 14 деревьев
Власти Краснодара решили выключить отопление в домах 18 апреля
В Краснодаре началось голосование за сквер для благоустройства в 2023 году

Лента новостей

«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
13 апреля, 13:17
«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Родные краснодарцев с аутизмом озвучили дискуссию о ПНИ
Едете в горы Сочи весной?
13 апреля, 08:35 Партнерский
Едете в горы Сочи весной?
Рассказываем, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер
Кофе, библиотека и умные камеры
13 апреля, 13:31 Партнерский
Кофе, библиотека и умные камеры
Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

Реклама на сайте