Промпарк «Яблоновский» начнут строить в Адыгее в 2021 году

В Адыгее с 2021 года начнется строительство промышленного парка «Яблоновский», где будут созданы условия для размещения индустриальных предприятий

Об этом 3 ноября сообщил премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов. По его словам, на стартовые мероприятия выделят 100 млн рублей по программе индивидуального развития региона. Эти деньги направят на проектно-изыскательские работы. Создание парка с развитой инфраструктурой будет проводиться постепенно в течение нескольких лет. Полностью завершить работы планируется к 2024 году, сообщил порталу Юга.ру премьер-министр Адыгеи. Митрофанов также уточнил, что уже в этом году началось формирование команды, обозначен якорный инвестор.

Как сообщали Юга.ру, компания SFT Group планирует построить новый завод по производству гофроупаковки на территории промпарка. Площадка может разместить и другие предприятия. Под будущий индустриальный парк в пределах поселка Яблоновского уже сформировано 193 га территории. Промпарк будет обеспечен электроснабжением мощностью 70 МВт, газоснабжением объемом 30 тыс. кубометров в час и водоснабжением мощностью водозабора до 10 тыс. кубометров в сутки. С федеральной трассы сделают съезды на подъездную дорогу к индустриальному парку.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил уделить этому проекту особое внимание, поскольку он играет существенную роль в развитии Адыгеи.

«Промышленный парк «Яблоновский» — перспективная площадка, которая должна дать импульс дальнейшей работе по привлечению инвестиций, развитию экономики региона. Чтобы в его реализации не было сбоев, нужно исключить административные барьеры, наладить эффективное межведомственное взаимодействие. Должна быть и грамотная концепция, чтобы быстрее приступить к проектированию промпарка», — поставил задачу Глава Адыгеи.