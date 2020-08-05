Для создания индустриального парка « Яблоновского» в Адыгее выделили 193 га
В Адыгее в 2020 году начали создавать индустриальный парк «Яблоновский» для привлечения резидентов, которые разместят там промышленные объекты
Сейчас под будущий индустриальный парк в пределах поселка Яблоновского уже сформировано 193 га территории, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.
В ведомстве уточнили, что преимущество этой инвестплощадки заключается, прежде всего, в географическом расположении: территория находится в непосредственной близости к Краснодару. Кроме того, сейчас решаются вопросы создания там необходимой инженерной инфраструктуры.
Индустриальный парк будет обеспечен электроснабжением мощностью 70 МВт, газоснабжением объемом 30 тыс. кубометров в час и водоснабжением мощностью водозабора до 10 тыс. кубометров в сутки. Со специалистами Упрдор «Черноморье» ведутся проработки вариантов по организации съезда с федеральной трассы на подъездную дорогу к индустриальному парку.
4 августа на заседании по вопросам строительства капитальных объектов глава Адыгеи Мурат Кумпилов акцентировал внимание на необходимости ускорить работы по оформлению градостроительной и разрешительной документации.
Ранее сообщалось, что власти Адыгеи рассчитывают на поддержку Минэкономразвития России при создании инфраструктуры для этого проекта. Парк «Яблоновский» после запуска и вхождения резидентов сможет рассчитывать на господдержку.
«Запуск индустриального парка позволит обеспечить население прилегающих территорий Адыгеи существенным количеством рабочих мест, тем самым значительно снизит трудовую миграцию, увеличит налоговые поступления в бюджет республики», — подчеркнул глава Адыгеи.