Для создания индустриального парка « Яблоновского» в Адыгее выделили 193 га

В Адыгее в 2020 году начали создавать индустриальный парк «Яблоновский» для привлечения резидентов, которые разместят там промышленные объекты

Сейчас под будущий индустриальный парк в пределах поселка Яблоновского уже сформировано 193 га территории, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи. В ведомстве уточнили, что преимущество этой инвестплощадки заключается, прежде всего, в географическом расположении: территория находится в непосредственной близости к Краснодару. Кроме того, сейчас решаются вопросы создания там необходимой инженерной инфраструктуры.

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