В Краснодарском крае завершили частичную мобилизацию. Или нет?

На совещании в краевой администрации 3 октября военный комиссар Александр Кузнецов сказал, что «призыв граждан обеспечен в количестве и сроки определенные Министерством обороны РФ». Но официально окончанием мобилизации в администрации это не назвали.

Журналист Юга.ру обратилась за комментарием в пресс-службу Южного военного округа, но там не ответили на звонки. В военном комиссариате Краснодарского края на вопрос об окончании мобилизации отвечать не стали. Редакция Юга.ру направила официальный запрос в пресс-службу ЮВО.

Утром 4 октября в телеграм-канале «Pressа без прессa» написали, что первая волна частичной мобилизации завершилась в Геленджике. В администрации города это не подтвердили и попросили обратиться в военкомат. В городском военкомате сказали, что отвечают на такие вопросы только на личном приеме.

За две недели о выполнении плана по частичной мобилизаци отчитались главы 20 регионов. В том числе Адыгея, Ростовская область, Крым и Чечня.

Также по неофициальным данным известно, что ожидается три волны мобилизации: с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября.

Юга.ру рассказывали, что указ президента РФ не дает никаких деталей мобилизации. Минимальное и максимальное время пребывания военных в зоне СВО не определяется. Все, что известно о сроках мобилизации, собрали здесь.

Кроме того, 1 ноября в России начнется призыв на срочную службу. В этом году его перенесли на месяц. В войска должны отправить 120 тыс. солдат. Правозащитники считают, что проведение СВО несет дополнительные риски для проходящих срочную службу. Военком края пообещал, что срочников не будут отправлять в зону спецоперации.

Также он отметил, что за 11 дней частичной мобилизации обратно домой вернули около 50 человек, а многие получили отсрочку.