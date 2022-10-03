В Краснодарском крае по ошибке мобилизовали 50 человек. Их уже отправили домой

По его словам, на прошлой неделе он встречался с призывниками. Кондратьев поручил отправить списки всех мобилизованных главам муниципалитетов, чтобы те, в свою очередь, далее взаимодействовали с семьями, узнавали, какие у них есть проблемы, и оперативно на них реагировали.

Военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов рассказал, что для соблюдения прав граждан в комиссии включили работников прокуратуры. Кроме того, в регионе создали оперативный штаб по частичной мобилизации, заседания которого проводятся ежедневно.

«За 11 дней возвращено порядка 50 человек, многие получили право на отсрочку», — цитирует Кузнецова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев отметил, что совместно с военкоматами необходимо и дальше отрабатывать жалобы в случае ошибочной мобилизации. Глава региона напомнил, что каждый призванный в рамках частичной мобилизации получит денежную выплату 100 тыс. рублей, и поручил своему первому заместителю Игорю Галасю выработать механизм предоставления средств, которые следует выплачивать в течение недели.

Как писали Юга.ру, после проверки семерых мобилизованных кубанцев вернули домой, но их имена не разглашают. Позже стало известно, что в Краснодаре айтишника позвали на плановые сборы, но он оказался на полигоне сначала в Молькино, затем в Ростовской области. Это при том, что у мужчины косоглазие. К делу подключились коллеги, родственники и друзья Василия, а также местные СМИ. История закончилась в пользу айтишника — его отправили домой.