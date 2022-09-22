Пришла повестка в военкомат. Рассказываем о ваших правах и обязанностях

В Краснодарском крае второй день мужчинам вручают повестки с требованием явиться в военкомат. Изучили советы правозащитников, а также закон «О воинской обязанности и военной службе»

21 сентября президент страны Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Указ можно почитать на официальном сайте Кремля. В первый же день в редакцию Юга.ру обратились несколько человек, которым пришла повестка о том, что нужно явиться в военкомат в связи с мобилизационными мероприятиями. Отвечаем на самые частые вопросы.

Могут позвать по телефону или электронной почте?

По закону «О воинской обязанности и военной службе», документ должен выдать работник военкомата под расписку о получении. Вручить повестку по месту работы или учебы также может руководитель или другой работник организации. Если вручить лично не удается, то военком передает в полицию письменное обращение с просьбой обеспечить явку призывника.

Если вручили повестку в отделе полиции?

Согласно информации правозащитников ОВД-инфо*, нужно сначала разобраться, что за повестку вручают. Это ещё не решение о призыве. Если это повестка для уточнения документов воинского учета, вручения мобилизационного предписания или для прохождения медицинского освидетельствования — её следует взять.

Можно написать, что с вручением в отделе полиции не согласны. Неявка по такой повестке — не уголовное преступление. Можно подать жалобу в прокуратуру, заявление о замене военной службы по мобилизации на альтернативную службу, предоставить документы о временной негодности по здоровью.

Если вручают повестку для отправки в войска или для отправки к месту прохождения военной службы. Такую повестку брать не стоит, расписываться о ее получении — тоже. Лучше сразу обратиться к юристам.

Можно не прийти в военкомат?

Не явиться в военкомат по повестке в указанный срок можно по уважительной причине:

заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;

тяжелое состояние здоровья близкого родственника или усыновителя, а также участие в их похоронах;

препятствие, возникшее из-за действия непреодолимой силы или другое обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

другие причины, признанные комиссией или судом уважительными.

Однако это не отменит вызов в военкомат. При первой возможности гражданин должен явиться в военный комиссариат без дополнительной повестки.

22 сентября через сутки после объявления частичной мобилизации интервью «Парламентской газете» дал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он сообщил, что призыв будет точечным, «хватать и массово ссылать на фронт никого не станут».

«Скорее всего, будут сформированы несколько соединений и частей для прикрытия государственной границы с Украиной в Брянской, Белгородской, Курской и других областях. Чтобы исключить дальнейшие провокации и обстрелы нашей территории и для решения ряда других задач», — рассказал депутат.

Сегодня у нескольких военкоматов Краснодара и Анапы выстроились очереди. В повестках, которые накануне получили краснодарские мужчины было указано, что военкоматы работают круглосуточно.