В Адыгее мобилизовали инвалида-колясочника, ветерана МВД

В Тахтамукайском районе инвалиду-колясочнику вручили повестку и потребовали явиться в военкомат пятью часами ранее срока выдачи документа

Михаилу Тимошенко, 40-летнему ветерану МВД и инвалиду первой группы, сегодня лично вручили призывную повестку сотрудники военкомата и полиции — об этом сообщает портал 93.RU.

Во время службы в МВД России в Грозном Михаил Тимошенко получил травму, в результате которой он стех пор является инвалидом первой группы и передвигается исключительно на инвалидной коляске.

— Вручили всё равно, сказали: явитесь, пусть в военкомате сами решают и разбираются, — говорит Тимошенко.

Также Михаил отмечает, что повестку ему вручили около 13:00 25 сентября, а явиться на призывной пункт, согласно этому документу, он был обязан пятью часами ранее — сегодня же к 8:00.

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