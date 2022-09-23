На границе России с Грузией уже несколько дней огромная пробка. Очевидцы пишут, что проезжают контрольный пункт за 20 часов
В соцсетях сообщают о многочасовых пробках на границе с Грузией
В телеграм-каналах сообщили, что общее время прохождения границы из России в Грузию увеличилось до 24-28 часов. Также отмечают, что увеличилась пробка со стороны РФ и начались допросы.
«Представители погранслужбы ФСБ опрашивают россиян о месте их жительства, наличия военных билетов и специальностей. Выборочно проверяют телефоны. При этом выпускают пока всех, лишь занося данные в компьютеры. Грузинская сторона также проводит опросы и проверки, случаи отказов во въезде есть, но очень редкие», — написали в телеграме.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе пропускного пункта Верхний Ларс пробка составляет 10 баллов. Затор образовался только на выезде из России. Пробка начинается после переезда через реку Суаргом и заканчивается на территории Грузии.
Некоторые пишут, что прошли границу без проблем, но очень долго стояли в пробке. А кто-то поделился, что пропустили только с определенными условиями:
«Мужу 30 лет, прошёл российскую границу, но ему ограничили срок пребывания до 10 дней».
«Бумага» (заблокирована в РФ) написала, что некоторые перевозчики отказываются брать пассажиров, а люди бросают машины и перекупают велосипеды. По данным издания, затор растянулся более чем на 10 километров.
«Это хуже, чем кошмар. Пробка такая, что её даже никак не объедешь. Это связано с тем, что всех мужчин на границе проверяют, и это занимает очень много времени. Ехать сейчас я бы вообще не рекомендовал», — рассказал «Бумаге» один из перевозчиков.
29-летний мужчина поделился с изданием, что ехал из Новороссийска во Владикавказ на личном автомобиле, а затем пересел на автобус. До границы ему удалось быстро добраться, но на прохождение таможни понадобилось 5,5 часов:
«Атмосфера жуткая. Никто не понимает, что происходит. Все в панике. В чатах куча фейков о военкомах на выезде, все боятся. Такого на самом деле нет. В чатиках половина написанного — чушь».
Число участников чата «Верхний Ларс» растёт каждый час. За утро 23 сентября он стал больше на несколько тысяч. Сообщения там приходят каждую секунду.
Как писали Юга.ру, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Редакция Юга.ру изучила советы правозащитников и рассказывает, что делать тем, кто попал под призыв. Также известно, что границы РФ могут пересекать те, кто не получил повестку.
Юга.ру уже рассказывали, что россиянам стали чаще отказывать во въезде в Грузию. Жители Краснодарского края писали в соцсетях, что стояли на границе больше суток. Но представители турфирм сказали, что пограничники и раньше отказывали туристам во въезде.