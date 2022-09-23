На границе России с Грузией уже несколько дней огромная пробка. Очевидцы пишут, что проезжают контрольный пункт за 20 часов

В соцсетях сообщают о многочасовых пробках на границе с Грузией

В телеграм-каналах сообщили, что общее время прохождения границы из России в Грузию увеличилось до 24-28 часов. Также отмечают, что увеличилась пробка со стороны РФ и начались допросы.

«Представители погранслужбы ФСБ опрашивают россиян о месте их жительства, наличия военных билетов и специальностей. Выборочно проверяют телефоны. При этом выпускают пока всех, лишь занося данные в компьютеры. Грузинская сторона также проводит опросы и проверки, случаи отказов во въезде есть, но очень редкие», — написали в телеграме.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе пропускного пункта Верхний Ларс пробка составляет 10 баллов. Затор образовался только на выезде из России. Пробка начинается после переезда через реку Суаргом и заканчивается на территории Грузии.

Некоторые пишут, что прошли границу без проблем, но очень долго стояли в пробке. А кто-то поделился, что пропустили только с определенными условиями:

«Мужу 30 лет, прошёл российскую границу, но ему ограничили срок пребывания до 10 дней».

«Бумага» (заблокирована в РФ) написала, что некоторые перевозчики отказываются брать пассажиров, а люди бросают машины и перекупают велосипеды. По данным издания, затор растянулся более чем на 10 километров.

«Это хуже, чем кошмар. Пробка такая, что её даже никак не объедешь. Это связано с тем, что всех мужчин на границе проверяют, и это занимает очень много времени. Ехать сейчас я бы вообще не рекомендовал», — рассказал «Бумаге» один из перевозчиков.

29-летний мужчина поделился с изданием, что ехал из Новороссийска во Владикавказ на личном автомобиле, а затем пересел на автобус. До границы ему удалось быстро добраться, но на прохождение таможни понадобилось 5,5 часов:

«Атмосфера жуткая. Никто не понимает, что происходит. Все в панике. В чатах куча фейков о военкомах на выезде, все боятся. Такого на самом деле нет. В чатиках половина написанного — чушь».