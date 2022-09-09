СМИ: россиянам стали чаще отказывать во въезде в Грузию. В соцсетях жители Краснодара пишут, что стоят на границе часами

Грузия ужесточила контроль на границе для россиян и массово отказывает во въезде

Десятки россиян столкнулись с запретом на въезде в Грузию. Страна ужесточила контроль на границах и не пускает даже автотуристов, сообщил телеграм-канал «Агенство.Новости» со ссылкой на директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егора Куроптева.

Куроптев пояснил, что такие меры Грузия приняла еще несколько недель назад. Но если ранее число отказов не было высоким, то теперь запрет на въезд получают по несколько десятков человек в день. По его словам, гарантией для въезда являются только документы на проживание. Например, временный вид на жительство.

«Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья», — добавил Куроптев. Также он отметил, что среди тех, кому отказали, есть журналисты, юристы и активисты, которые уехали в Грузию из-за угроз безопасности.

Также с отказом сталкиваются те, кто едет в Грузию на автомобиле. Генеральное консульство РФ в Трабзоне (Турция) сообщило, что участились случаи отказа россиян в Грузию на турецко-грузинском автомобильном пункте «САРПИ».

«Отказ грузинских пограничных служащих, как правило, ничем не обоснован, причины не разъясняются. Среди граждан России, не допущенных на территорию Грузии — жители Северо-Кавказского федерального округа, жители Республики Крым, граждане ДНР или ЛНР, имеющие также российское гражданство», — пояснили в консульстве.

Также там отметили, что зачастую отказ получают россияне, приехавшие в Турцию на личном автомобиле. В таком случае единственный законный вариант вывоза автомобиля с территории Турции — услуги транспортной компании. Цена перевозки автомобиля в Россию начинается от 2900 долларов.

Перевозками пассажиров из Краснодара в Тбилисси занимаются несколько частных компаний. Они предупреждают, что время прохождения границы увеличилось. Также о проблеме прохождения границы пишут в соцсетях:

«Дорога в грузию отнимает 24 часа, из них всего 8 в пробке на границе. Обратная дорога — невыносимая — 29 часов, 15 из них в пробке».

Портал Sochi24.TV опубликовал историю парня, который летом отправился в Грузию на автомобиле. Он рассказал, что пожалел о своем решении поехать автостопом через Владикавказ:

«Поездка в Грузию на машине стала сущим кошмаром. Машины вставали в длиннющую пробку ещё на подъезде к пропускному пункту, а после пересечения границы пробка становилась просто «мёртвой». Машины не двигались совершенно, за час мы проезжали буквально 2-3 километра».

Также Юга.ру обратились за комментарием в турфирму. Но там сказали, что у них нет информации об отказах во въезде в Грузию, так как туристы едут туда самостоятельно.

Организатор туров Ирина Воробьёва рассказала Юга.ру, что проблем с прохождением границы у россиян сейчас не возникает:

«Те, кто сейчас пересекают границу и являются туристами и очевидцами, пишут о том, что всех кто стоял перед ними на границе в том числе и их самих, пропустили быстро и без проблем».

Также она добавила, что таможенники всегда имели право не пускать тех или иных людей по разным причинам.

«В этом сезоне например было такое, что людей с кавказской внешностью и бородой из СКФО не пропускали. Но так, что бы россиян разворачивали без всякой причины не было», — добавила Воробьёва.

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