Можно ли уехать из страны во время частичной мобилизации? Вот, что говорят власти

Власти РФ заявили, что прямого запрета на выезд из страны нет, но рекомендовали не пересекать границы

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на службу призовут 300 тысяч человек. По данным телеграм-каналов, после этого заявления россияне массово начали искать способы уехать из страны.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что прямого запрета на пересечении границы нет, но посоветовал воздержаться от отдыха в других странах:

«Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию, — отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сообщил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет. Он начинает действовать с момента получения повестки, сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гражданам, подлежащим частичной мобилизации, позже разъяснят порядок выезда за границу.

Согласно ч.2 ст. 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ»: Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

При этом СМИ сообщают, что билеты из Москвы в Беларусь раскупили всего за час. Также пишут об отсутствии билетов в Стамбул, Тбилиси, Ереван.

По данным поисковика билетов «Авиасейлс», билетов на самолет из Сочи в Ереван и Стамбул на 21-22 сентября нет. Свободные места до Еревана есть на 23 сентября, но стоимость билетов начинается от 64 тыс. рублей. Стоимость полёта в Стамбул начинается от 63 тыс. рублей.