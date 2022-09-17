В Анапе на пляжах нет свободных мест. Синоптики обещают жаркие выходные

17 сентября в соцсетях туристы выкладывают видео с забитых пляжей Анапы. Синоптики пообещали температуру воздуха на выходные до 40 °C

В субботу, 17 сентября, в Анапе пляжи заполнены отдыхающими. Многочисленные видео есть в пабликах, посвященных отдыху на Черноморском побережье. Юга.ру писали , что синоптики обещают в эти выходные жару. В воскресенье температура воздуха может подняться до 40 °C.

Ещё вчера в Анапе на море был сильный шторм. Непогода была и на других курортах Краснодарского края. В Сочи на пляжах отдыхающим рекомендовали не купаться. В море заметили сразу несколько смерчей.

Вода в Чёрном море пока остается комфортной температуры. По данным Краснодарского гидрометцентра на побережье Анапы температура воды 22 °C. Теплее всего на побережье Сочи и Туапсе, температура воды там 24 °C. Самая холодная вода в Азовском море. Температура у побережья Ейска и Приморско-Ахтарска упала до 17 °C.

Судя по всему море будет остывать еще интенсивней. Уже в понедельник температура воздуха начнёт снижаться. Согласно дынным Gismeteo следующие выходные будут прохладными.