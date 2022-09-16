В Краснодарском крае на выходных будет жара до 37 °С

В пятницу в Краснодаре воздух прогреется до 30 °С, будет облачно и без существенных осадков. Днем будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15-17 м/с.

По краю синоптики прогнозируют грозу в утреннее и дневное время. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха прогреется до 22-27 °С.

На Черноморском побережье в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер южный 9-12 м/с, местами 15-20 м/с, на участке от Анапы до Геленджика порывы достигнут 20-23 м/с. Температура воздуха составит 24-29 °С. На Азовском побережье 23-28 °С.

На выходных в краевой столице будет без осадков. В субботу небольшая облачность и 29 °С, а в воскресенье столбики термометров покажут до 37 °С.

На территории края в выходных дни будет жарко. В субботу в юго-восточных предгорных районах будет 27-32°С. В отдельных районах ожидаются кратковременные осадки. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С. В воскресенье в юго-восточных предгорных районах будет 32-31 °С. В горах ожидают 25-30 °С. Без осадков.

На Черноморском побережье в субботу ожидают кратковременный дождь с грозой на участке от Анапы до Геленджика. Также будет дуть ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха прогреется до 25-30 °С, в воскресенье до 28-33 °С. На Азовском побережье 23-28 °С.