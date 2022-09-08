Вода в Чёрном море стала холоднее. За два дня её температура снизилась на 5 °C

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Бархатный сезон в Краснодарском крае начался с похолодания. Температура воды в Чёрном и Азовском морях за несколько дней резко снизилась

Краснодарский центр по гидрометеорологии опубликовал данные температуры воды у побережья Азовского и Чёрного морей. За два дня больше всего остыло море в районе Туапсе. В понедельник температура воды была 26 °C, в среду — 21 °C. 

Вода остыла у берегов других курортов. Самое холодное море в районе Приморско-Ахтарска. Температура воды там всего 19 °C . Теплее всего вода у побережья Сочи — 24 °C, за два дня её температура опустилась на 2 °C.

Точно так же вода в Чёрном море резко остыла в июле. Тогда в крае было похолодание. Как рассказали Юга.ру в краевом гидрометцентре, понижение температуры воды всегда связано со среднесуточной температурой воздуха. О похолодании на юге России синоптики говорили в конце августа.     

Ранее синоптики предсказывали тёплый бархатный сезон на юге России. В конце августа в Чёрном море вода достигла температуры экваториальных вод. Эксперты сообщали, что это продлит купальный сезон. Однако уже через неделю, когда похолодало, вода в морях резко остыла.  

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