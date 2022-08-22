В Черном море вода достигла температуры экваториальных вод. Это повлияет на длительность бархатного сезона

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал длительный бархатный сезон на Кубани

Вода в морях и заливах Краснодарского края прогрелась до высокой температуры. Из-за этого бархатный сезон будет длиться дольше обычного, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России ТАСС Роман Вильфанд.

По его словам, температура воды на востоке Черного моря составляет 25-26 °C, а в Сочи и Анапе 28 °C. Такая температура характерна для экваториальных вод, а на Кубани является редкостью.

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — пояснил синоптик.

По данным Краснодарского гидрометцентра, температура воды в Новороссийске и Туапсе составляет 26 °C, в Геленджике, Сочи и Анапе 27 °C. В Приморско-Ахтарске и Темрюке 24-25 °C. 

Также синоптики прогнозируют 22-23 августа в Краснодарском крае жару до 36 °C. Осадков не ожидается, но будет облачно. На участке от Анапы до Геленджика ожидают ветер до 20 м/с.

Курорты и туризм Погода Черное море

Новости

В Краснодарском крае двое водителей погибли в лобовом ДТП
В Сочи прохожий заступился за девушку и убил ее молодого человека
Ростуризм планирует построить в Дагестане новый морской курорт. Он будет конкурентом Сочи
Сочинские спасатели эвакуировали из леса туриста с подозрением на инфаркт
На свадьбе в Карачаево-Черкесии четыре человека получили огнестрельные ранения
Ученые будут изучать планктона в морях Краснодарского края, чтобы предсказывать скопления медуз

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
В Краснодарском крае неделя начнется с жары
Сегодня, 07:50
В Краснодарском крае неделя начнется с жары
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России

Реклама на сайте