В Черном море вода достигла температуры экваториальных вод. Это повлияет на длительность бархатного сезона

Вода в морях и заливах Краснодарского края прогрелась до высокой температуры. Из-за этого бархатный сезон будет длиться дольше обычного, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России ТАСС Роман Вильфанд.

По его словам, температура воды на востоке Черного моря составляет 25-26 °C, а в Сочи и Анапе 28 °C. Такая температура характерна для экваториальных вод, а на Кубани является редкостью.

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — пояснил синоптик.

По данным Краснодарского гидрометцентра, температура воды в Новороссийске и Туапсе составляет 26 °C, в Геленджике, Сочи и Анапе 27 °C. В Приморско-Ахтарске и Темрюке 24-25 °C.

Также синоптики прогнозируют 22-23 августа в Краснодарском крае жару до 36 °C. Осадков не ожидается, но будет облачно. На участке от Анапы до Геленджика ожидают ветер до 20 м/с.