В Сочи туристов просят не купаться на пляжах. В море смерчи и шторм

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

15 сентября в Сочи действует штормовое предупреждение. В Чёрном море сильные волны, над водой туристы заметили сразу несколько смерчей

Краснодарский гидрометцентр 15 сентября сообщил, что на Черноморском побережье ожидают сильный ветер с порывами до 18 м/с. В море в районе Сочи возможно формирование смерчей.

В городских пабликах местные жители стали выкладывать фото и видео сразу нескольких воронок над водой. Их было видно в Лазаревском и Центральном районах города. Пресс-служба администрации Сочи опубликовала предупреждение о неблагоприятной погоде.

«Все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды», — уточнили в мэрии.

Согласно данным Краснодарского гидрометцентра, температура воды в Чёрном море в Сочи уже неделю остается на отметке 24 °C. На других курортах Черноморского побережья море остыло гораздо сильнее. Температура воды в Азовском море упала до 17 °C.

Ранее Юга.ру писали, что синоптики обещают на юге страны бархатный сезон до октября. А во вторые выходные осени пляжи Черноморского побережья оказались переполнены. 

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