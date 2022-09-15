В Сочи туристов просят не купаться на пляжах. В море смерчи и шторм

15 сентября в Сочи действует штормовое предупреждение. В Чёрном море сильные волны, над водой туристы заметили сразу несколько смерчей

Краснодарский гидрометцентр 15 сентября сообщил, что на Черноморском побережье ожидают сильный ветер с порывами до 18 м/с. В море в районе Сочи возможно формирование смерчей.

В городских пабликах местные жители стали выкладывать фото и видео сразу нескольких воронок над водой. Их было видно в Лазаревском и Центральном районах города. Пресс-служба администрации Сочи опубликовала предупреждение о неблагоприятной погоде.

«Все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды», — уточнили в мэрии.