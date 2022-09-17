В Краснодарский край эвакуируют семьи с детьми из Харьковской области

Уже неделю жителей Харьковской области привозят на автобусах в Краснодарский край и размещают в санаториях Ейска и других городов

Экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал об эвакуации жителей в Краснодарский край из Харьковской области. Видео распространила пресс-служба кабинета министров области. Андрей Алексеенко сообщил, что уже в течение недели автобусы с людьми из приграничной зоны в Белгородской области отправляют в Краснодарский край. «Уже более 400 детей с родителями находятся на территории Краснодарского края. Люди постоянно прибывают, их размещают в санатории на Азово-Черноморском побережье, в Ейске. Краснодарский край оказывает эту поддержку постоянно. Очень много людей из Изюма, Балаклеи, Купянска. Будем помогать оформить, кто еще не успел, гражданство Российской Федерации. Конечно, люди хотят вернуться домой. И они обязательно вернутся вместе с Россией», — сказал Андрей Алексеенко.