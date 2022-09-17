В Краснодарский край эвакуируют семьи с детьми из Харьковской области
Уже неделю жителей Харьковской области привозят на автобусах в Краснодарский край и размещают в санаториях Ейска и других городов
Экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал об эвакуации жителей в Краснодарский край из Харьковской области. Видео распространила пресс-служба кабинета министров области. Андрей Алексеенко сообщил, что уже в течение недели автобусы с людьми из приграничной зоны в Белгородской области отправляют в Краснодарский край.
«Уже более 400 детей с родителями находятся на территории Краснодарского края. Люди постоянно прибывают, их размещают в санатории на Азово-Черноморском побережье, в Ейске. Краснодарский край оказывает эту поддержку постоянно. Очень много людей из Изюма, Балаклеи, Купянска. Будем помогать оформить, кто еще не успел, гражданство Российской Федерации. Конечно, люди хотят вернуться домой. И они обязательно вернутся вместе с Россией», — сказал Андрей Алексеенко.
Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко занимает пост председателя совета министров Харьковской области с конца августа. Ранее Краснодарский край взял шефство над областью. Свой первый пост об этом в своём телеграм-канале Алексеенко начал с фразы «Россия в Харьковской области всерьез и надолго».
Уже на новом посту он обещал, что Кубань поможет области построить школы, многие из которых разрушены после обстрелов. В регион постоянно отправляли гуманитарную помощь.
10 сентября Минобороны России рассказало о перегруппировке войск в Харьковской области для достижения целей спецоперации.
Позже глава региона Виталий Ганчев заявил, что отвод войск связан с численным превосходством Вооруженных сил Украины. Он же объявил эвакуацию женщин и детей из Купянска в связи с обстрелами ещё 8 сентября.