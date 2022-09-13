Глава Адыгеи поздравил жителей Краснодарского края с юбилеем региона

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей Краснодарского края с 85-летием со дня образования региона

В своём телеграм-канале глава республики поздравил жителей Краснодарского края и губернатора Вениамина Кондратьева с юбилеем региона и отметил, что Кубань всегда была и остаётся житницей России, краем, обеспечивающим продовольственную безопасность нашей страны.

«Регион воспитал немало выдающихся людей, которыми по праву гордится Россия, добился весомых успехов в развитии сельского хозяйства, промышленности, науки, образования и культуры, обрел мировую известность в сфере туризма. Все достижения Кубани — это результат добросовестного труда многих поколений её жителей, эффективной работы руководства региона», — написал Кумпилов.

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Глава республики обратил внимание, что исторически Адыгею и Краснодарский край связывают тесные добрососедские, экономические и социокультурные связи, которые неизменно укрепляются и развиваются на основе взаимовыгодного партнёрства, обмена передовым опытом.

«Уверен, что укрепление традиций взаимопонимания и партнерства между нашими регионами будет в полной мере способствовать дальнейшей конструктивной совместной работе на благо нашей большой Родины — Российской Федерации», — отметил глава Адыгеи.