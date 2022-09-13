Концерты российских звёзд, дрифт-шоу, выступление флайбордистов. Краснодарский край отмечает 85 лет

С 13 сентября в городах Краснодарского края начинают праздновать 85 лет со дня образования региона. Рассказываем, что можно будет увидеть

Праздник в честь 85-летия со дня образования Краснодарского края будет идти до конца недели, с 13 до 17 сентября. На Кубани запланировано 129 концертов и много другого.

Краснодар

13 сентября пройдет концерт «Край, которым я горжусь», артисты выступят в Чистяковской роще. Начало в 16:00

16 сентября концерт пройдет в станице Старокорсунской в Центре культурного развития на уличной сцене. Начало — в 18:00. В это же время концерт начнётся в сквере им. Льва Толстого. Программу организует Центр культуры Прикубанского округа.

17 сентября на Главной городской площади состоится праздничный концерт с участием звёзд эстрады. Начало — в 19:00. В 22:00 зрители увидят фейерверк.

Новороссийск

13 сентября пройдёт митинг-реквием «Опаленные войной» на Октябрьской площади. Начало в 14:00. В 17:00 откроется XXX Фестиваль национальных культур «Новороссияне-2022» на площади у Морского вокзала.

с 13 по 15 сентября пройдет II Всероссийский фестиваль военно-патриотического короткометражного кино «Потомки победителей» в кинотеатре «Нептун» и Морском культурном центре. Открытие фестиваля в 11:00.

17 сентября состоится дрифт-шоу «Квадрат-184» на площадке рядом с пляжем Суджукская коса. Начало в 17:00. Подробнее о программе можно посмотреть здесь.

Сочи

13 сентября на площади Флага пройдет концерт оркестра народных инструментов «Русский сувенир». Начало в 19:00. В районе пляжа «Маяк» можно посмотреть световое водно-воздушное шоу флайбордистов. Начало в 20:30. Весь день в парках города запланированы концерты. В парке культуры и отдыха Адлерского района выступит Виктор Салтыков, в парке «Времена года» курорта Красная Поляна — группа «Пицца», в парке Хостинского района — Ольга Серябкина, на площади у Центра национальных культур Лазаревского района — Марина Девятова. Начало концертов в 21:00.

15 сентября в парке Ривьера торжественно откроют обновленный розарий после реконструкции. Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Также Юга.ру писали, что на этой неделе в горах Сочи пройдёт осенний фестиваль. С 16 по 18 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдёт музыкально-спортивный фестиваль New Star Weekend.