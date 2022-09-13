Экоактивисты подали первый в России иск против климатической политики государства. Рассказываем, почему это важно для юга России

В Верховный суд поступил иск против климатической политики государства. Это первый подобный случай в стране

Московская Хельсинская группа, движение «Экозащита! Женсовет» и восемнадцать граждан России решили оспорить в Верховном суде Указ президента РФ «О сокращении выбросов парниковых газов» и Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Истцы заявили, что климатическая стратегия предусматривает рост выбросов парниковых газов как минимум до 2030 года. Также они отметили, что увеличение выделения парниковых газов нарушает права граждан.

Представитель истцов Григорий Вайпан рассказал «Кедр.Медиа», что иск поступил в суд 13 сентября. В течение трех дней в суде дадут ответ, примут иск к производству или оставят без рассмотрения. В случае отказа общественная группа намерена обратиться в ЕСПЧ.

Ранее Юга.ру рассказывали, что ученые сообщили об ухудшении климата на юге России. Крым и Ставрополье стали регионами с худшими изменениями климата, а Краснодарский край попал в «оранжевую зону». Кроме того, в ЮФО теплеет быстрее, чем во всей стране.

Уровень воды в Черном и Азовском море растет быстрее Мирового океана. Это может привести к тому, что море может поглотить 600 га земли за 200 лет. Многим районам Краснодарского края не хватает пресной воды. Проблема есть в Геленджике, Новороссийске и Крыму.