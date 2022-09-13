Смог в Краснодаре рассеялся, но причину задымления так и не обнаружили
Версию о том, что дым в Краснодар принесло из Адыгеи, МЧС не подтвердило
Утром 12 сентября краснодарцы пожаловались на запах гари и дымку, которая затянула небо над городом.
В МЧС Краснодарского края не обнаружили источника сильного задымления. В ведомстве предположили, что он может находиться в Адыгее. Территорию обследовали с помощью беспилотников.
Позже в МЧС Адыгеи сообщили, что в республике также не обнаружили очагов возгорания, которые могли бы стать причиной смога.
В соцсетях предполагали, что дым могло принести из Брюховецкой, где накануне случился большой лесной пожар. Спасатели эту версию не подтвердили.
Также жители Краснодара заметили возгорание на берегу водохранилища.
К 13 сентября ведомства так и не рассказали, откуда взялся дым. Тем временем, он рассеялся — сервис погоды AccuWeather показывает средний уровень загрязнения воздуха над южными регионами.
Накануне данные сервиса были гораздо печальнее.
В Адыгее и Краснодарском крае продолжают действовать предупреждения о высокой пожароопасности. За прошлые сутки в двух регионах потушили более 50 пожаров.
Каждый год в Краснодаре появляется смог из-за уборки рисовых чеков, но обычно это случается в октябре. Подробнее о том, почему так происходит, читайте в материале Юга.ру.