Смог в Краснодаре рассеялся, но причину задымления так и не обнаружили

Версию о том, что дым в Краснодар принесло из Адыгеи, МЧС не подтвердило

Утром 12 сентября краснодарцы пожаловались на запах гари и дымку, которая затянула небо над городом.

В МЧС Краснодарского края не обнаружили источника сильного задымления. В ведомстве предположили, что он может находиться в Адыгее. Территорию обследовали с помощью беспилотников.

Позже в МЧС Адыгеи сообщили, что в республике также не обнаружили очагов возгорания, которые могли бы стать причиной смога.

В соцсетях предполагали, что дым могло принести из Брюховецкой, где накануне случился большой лесной пожар. Спасатели эту версию не подтвердили.