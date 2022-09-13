Смог в Краснодаре рассеялся, но причину задымления так и не обнаружили

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Версию о том, что дым в Краснодар принесло из Адыгеи, МЧС не подтвердило

Утром 12 сентября краснодарцы пожаловались на запах гари и дымку, которая затянула небо над городом.

В МЧС Краснодарского края не обнаружили источника сильного задымления. В ведомстве предположили, что он может находиться в Адыгее. Территорию обследовали с помощью беспилотников.

Позже в МЧС Адыгеи сообщили, что в республике также не обнаружили очагов возгорания, которые могли бы стать причиной смога.

В соцсетях предполагали, что дым могло принести из Брюховецкой, где накануне случился большой лесной пожар. Спасатели эту версию не подтвердили.

Также жители Краснодара заметили возгорание на берегу водохранилища. 

К 13 сентября ведомства так и не рассказали, откуда взялся дым. Тем временем, он рассеялся — сервис погоды AccuWeather показывает средний уровень загрязнения воздуха над южными регионами.

  • © Скриншот сайта AccuWeather
    © Скриншот сайта AccuWeather
  • © Скриншот сайта AccuWeather
    © Скриншот сайта AccuWeather

Накануне данные сервиса были гораздо печальнее. 

В Адыгее и Краснодарском крае продолжают действовать предупреждения о высокой пожароопасности. За прошлые сутки в двух регионах потушили более 50 пожаров.

Каждый год в Краснодаре появляется смог из-за уборки рисовых чеков, но обычно это случается в октябре. Подробнее о том, почему так происходит, читайте в материале Юга.ру.

Напомним, в начале сентября пожарные целый день тушили камыш в Приморско-Ахтарске.

Что делать, если вы стали свидетелем пожара, рассказали здесь

Краснодар Пожароопасность Пожары

Новости

Экоактивисты подали первый в России иск против климатической политики государства. Рассказываем, почему это важно для юга России
Смог в Краснодаре рассеялся, но причину задымления так и не обнаружили
В Краснодаре пройдёт премьера нового спектакля «Космос»
В Анапе во время ливня затопило улицы. Из-за шторма на пляжах запретили купаться
В Комсомольском микрорайоне Краснодара на неделю отключат горячую воду
Прокурор просит отправить бывшего вице-мэра Сочи в колонию на 15 лет за взятки — РБК

Лента новостей

Если есть на свете рай
Сегодня, 11:55
Если есть на свете рай
К 85-летию Краснодарского края вспоминаем мемы про Кубань и рассказываем, откуда они взялись
Концерты российских звёзд, дрифт-шоу, выступление флайбордистов
Сегодня, 10:17
Концерты российских звёзд, дрифт-шоу, выступление флайбордистов
Краснодарский край отмечает 85 лет
СМИ: жители Ростовской области и Ейска сообщают о мощном взрыве
Вчера, 18:39
СМИ: жители Ростовской области и Ейска сообщают о мощном взрыве
Официально ситуацию не комментируют

Реклама на сайте