В Приморско-Ахтарске весь день тушили камыш, но он загорелся снова
Утром 6 сентября в Приморско-Ахтарске Краснодарского края загорелся камыш в плавневой зоне
О загоревшемся камыше в МЧС сообщили в 10:40 утра. На место сразу выехали 22 пожарных. Очаг возгорания находился в 10 км от населенного пункта.
В 12:00 площадь пожара достигла 250 кв метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Для тушения привлекли лодки от госинспекции по маломерным судам и «Кубань Спас». Для тушения труднодоступных мест задействовали мотопомпу Спас Центра.
Позже тушить пожар стали с помощью вертолетов и выбросили 10 тонн воды. В 15:15 огонь локализовали. Но после этого в 15:30 обнаружили второй очаг на площади 150 кв метров. Угрозы населенным пунктам нет. В 16:20 его потушили.
Ранее Юга.ру рассказывали о лесных пожарах в Ростове-на-Дону. Огонь перекинулся на населенные пункты и уничтожил 7 домов, еще 60 — повреждены. А в конце августа в Геленджике сгорел почти гектар леса из-за обрыва линии электропередач.