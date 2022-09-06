В Приморско-Ахтарске весь день тушили камыш, но он загорелся снова

О загоревшемся камыше в МЧС сообщили в 10:40 утра. На место сразу выехали 22 пожарных. Очаг возгорания находился в 10 км от населенного пункта.

В 12:00 площадь пожара достигла 250 кв метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Для тушения привлекли лодки от госинспекции по маломерным судам и «Кубань Спас». Для тушения труднодоступных мест задействовали мотопомпу Спас Центра.