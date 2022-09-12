Жители Краснодара пожаловались на запах дыма. Что случилось?
Утром 12 сентября в Краснодаре жители заметили смог. Собрали версии его появления
Утром 12 сентября Краснодар накрыло облаком смога. В соцсетях люди пожаловались на запах гари, который ощущается во всех районах города. Также дым отчетливо видно на фотографиях.
Точная причина такого явления неизвестна. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что по предварительной информации это смог, принесенный ветром с территории Адыгеи.
Также в ведомстве добавили, что для обследования территории выехала опер группа главка МЧС со специалистом группы беспилотных летательных аппаратов. Точная причина устанавливается.
В телеграм-каналах пишут, что возможно причиной задымления Краснодара стал пожар в Брюховецком районе. По данным главка МЧС, 11 сентября в Брюховецком районе загорелась сухая растительность. Площадь пожара составила 300 кв метров.
Вот так выглядел пожар:
Отметим, год назад в Краснодаре такая обстановка была из-за уборки рисовых чеков. Но тогда дым опустился на город в середине октября. Также жители почувствовали сильный неприятный запах. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.
Как писали Юга.ру, в начале сентября в Приморско-Ахтарске загорелся плавень. На очаги возгорания скинули 10 тонн воды. Также в конце августа в Геленджике сгорел почти гектар леса из-за обрыва линии электропередач.