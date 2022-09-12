Жители Краснодара пожаловались на запах дыма. Что случилось?

Утром 12 сентября в Краснодаре жители заметили смог. Собрали версии его появления

Утром 12 сентября Краснодар накрыло облаком смога. В соцсетях люди пожаловались на запах гари, который ощущается во всех районах города. Также дым отчетливо видно на фотографиях.

Точная причина такого явления неизвестна. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что по предварительной информации это смог, принесенный ветром с территории Адыгеи.

Также в ведомстве добавили, что для обследования территории выехала опер группа главка МЧС со специалистом группы беспилотных летательных аппаратов. Точная причина устанавливается.

В телеграм-каналах пишут, что возможно причиной задымления Краснодара стал пожар в Брюховецком районе. По данным главка МЧС, 11 сентября в Брюховецком районе загорелась сухая растительность. Площадь пожара составила 300 кв метров.

Вот так выглядел пожар: