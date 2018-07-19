Я вижу, что горит поле. Что делать? Это опасно?

На юге России начался сезон уборки зерновых культур, вместе с которым зачастую начинается и сезон массовых сельхозпалов. Недобросовестные сельхозпроизводители стремятся сократить свои затраты на утилизацию соломы, которая остается на полях после страды, и просто поджигают их.

Это одна из главных сезонных причин загрязнения атмосферы в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области и Адыгее. От смога страдают жители близлежащих поселков — горящие поля причиняют им не меньший вред, чем жителям промышленных городов автомобильные выхлопы и деятельность крупных фабрик и заводов.

Портал Юга.ру рассказывает, что делать, если вы стали свидетелем пожара в поле или наблюдаете задымление и смог. Подготовлено по материалам «Экологической вахты по Северному Кавказу».

Что делать, если я стал очевидцем пожара на открытой местности? 1) Позвоните по единому телефону экстренных служб — 112. Когда вас соединят с ближайшей дежурной частью — представьтесь, дайте краткую, но максимально конкретную информацию о вашем местонахождении, о возгорании, очевидцем которого вы стали, по возможности, направлении ветра и т.д. Обязательно спросите фамилию и должность лица, принявшего ваше сообщение. 2) Сделайте аналогичный звонок в администрацию муниципального образования, на территории которого начался пожар (телефон можно найти в интернете). Ваше обращение должен принять оперативный дежурный администрации или отдела ГО и ЧС. Спросите его фамилию и должность, попросите рассказать вам, что он собирается делать дальше. 3) Постарайтесь, по возможности, зафиксировать происходящее на фото или видео — эти материалы могут понадобиться для составления заявлений. 4) Запомните место ЧП по характерным признакам на местности (близость к населенным пунктам, пересечения дорог, расположение построек, лесопосадок и др.). В идеале зафиксируйте координаты, используя функцию GPS в смартфоне или автомобильном навигаторе.

Я позвонил, но тушить пожар никто не приехал Если ваши звонки не привели к результатам и на пожар никто не выехал, пишите жалобу в районную прокуратуру. Укажите в ней все обстоятельства инцидента, уточните, куда вы обращались, напишите данные тех должностных лиц, которые принимали ваши обращения. Просите провести проверку и принять меры как по отношению к землевладельцу (землепользователю), на территории которого произошло возгорание, так и по факту бездействия оперативных органов и местной администрации.

А если я наблюдаю только задымление от сельхозпала в моем населенном пункте? 1) Сообщите о загрязнении воздуха по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по вашему региону. Именно в их компетенцию входит контроль качества атмосферного воздуха в жилой зоне. Требуйте немедленного реагирования — как минимум выезда в ваш населенный пункт для отбора проб воздуха и документальной фиксации факта загрязнения (превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе). Можно также написать заявление через онлайн-приемную Роспотребнадзора.

2) Постарайтесь определить источник гари. Если известно место, где произошел поджог, несложно определить кадастровый номер земельного участка. Сделать это можно с помощью Публичной кадастровой карты. Если источник гари невозможно определить визуально, можно попробовать найти его в интернете. Существуют сервисы, которые отображают так называемые термоточки (места тепловых аномалий на земной поверхности) — фиксируют пожары на открытой местности с помощью данных спутниковой съемки. Самый популярный подобный сервис — портал «Космоснимки.Пожары». Там можно найти свой населенный пункт и увидеть термоточки поблизости или «отмотать» даты и посмотреть, были ли возгорания рядом в недалеком прошлом. Если вам удалось найти место возгорания, сделайте то, что написано в ответе на первый вопрос.

Что еще я могу сделать помимо звонков и обращений? В России набирает обороты движение пожарных добровольцев. Например, в Краснодарском крае уже два года действует волонтерская группа «Добровольные пожарные Кубани». Если в вашем регионе или районе действуют подобные группы — свяжитесь с ними, вам помогут консультацией или практическими действиями.

Написанной выше информации достаточно для того, чтобы каждый неравнодушный человек смог по мере сил принять участие в охране окружающей среды и защите собственного здоровья. Ниже, для тех, кому это действительно интересно, — о том, как именно горящие поля влияют на экологию и организм человека.

Как именно горящие поля влияют на природу, экологию и здоровье человека? В результате неполного сгорания 1 тонны растительной биомассы образуется около 100 кг газообразных и летучих веществ — сажи, углекислого и угарного газа, окислов азота и серы, бензопирена и др. Сажа — мощнейший аэрозольный загрязнитель атмосферного воздуха и опасный для человека канцероген. Ее твердые частицы имеют микроскопический размер (менее 5 мкм), способны проникать в кровеносную систему человека и оказывать токсическое воздействие на организм. Сажа вызывает необратимые изменения в системе дыхательных органов, провоцирует респираторные заболевания и болезни сердца, в перспективе может привести к развитию патологий внутренних органов и другим негативным последствиям. Еще один продукт сгорания — микроскопические частицы углерода, так называемый черный углерод. С потоками воздуха они разносятся на сотни, а при определенных погодных условиях даже на тысячи километров. Пример: выносимый из южных областей черный углерод — одна из главных причин ускоренного таяния ледового покрова Арктики и горных ледников в результате затемнения их поверхности.