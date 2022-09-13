В станице Динской достроили первую очередь лучшего по потребительским качествам ЖК Краснодарского края

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  • ЖК «Белые Росы» в станице Динской © Фото предоставлено пресс-службой компании «ЮгСтройИмпериал»
    ЖК «Белые Росы» в станице Динской © Фото предоставлено пресс-службой компании «ЮгСтройИмпериал»

10 сентября «ЮгСтройИмпериал» начал выдавать ключи владельцам квартир в четвертом доме ЖК «Белые Росы» в станице Динской Краснодарского края

Обладателями квартир в комплексе в станице Динской станут 292 семьи. Первые три дома семейного квартала с 430-ю квартирами застройщик сдал в октябре прошлого года.

«Белые Росы» считается лучшим по потребительским качествам ЖК в Краснодарском крае и занимает первое место в топе новостроек региона по версии портала ЕРЗ.РФ.

Вместе с четвёртым домом завершилось строительство первой очереди семейного квартала «Белые Росы». Запуск второй очереди проекта — двух 5-этажных и одного 7-этажного дома — планируется в 4 квартале этого года. Два из них будут комфорт-класса и один бизнес — с видовыми квартирами и террасами. Здесь же расположат коммерческие помещения и спортплощадку, также девелопер благоустроит набережную реки Кочеты.

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Девелопер возводит в станице не только жильё, но и необходимые социальные объекты. В декабре 2021 года в Динской открылся детский сад «Росинка» на 250 мест. В каждой группе есть игровая зона, место для обучения, спальня, буфетная и санитарная, в раздевалках — сушильные шкафы для одежды и обуви. Во всех помещениях установлены рециркуляторы воздуха. Сейчас девелопер проектирует второй детсад. Также «ЮгСтройИмпериал» возводит храм в честь Праздника Рождества Христова, который станет самым крупным религиозным объектом в станице Динской и ближайших населенных пунктах. Общая площадь храмового комплекса — 1 тыс. 754 кв. метров.

Ранее Юга.ру писали, что «ЮгСтройИмпериал» вошел в топ-20 застройщиков России по потребительским качествам ЖК.

Благоустройство Динской район Жилье Недвижимость Строительство

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