В станице Динской к 2024 году построят новый храм

В станице Динской Краснодарского края при поддержке застройщика «ЮгСтройИмпериал» возводят храм в честь Праздника Рождества Христова

Храм в честь Праздника Рождества Христова станет самым крупным религиозным объектом по занимаемой площади в станице Динской и ближайших населенных пунктах. Одновременно его смогут посетить сразу 600 прихожан.

Религиозный объект возводят при поддержке краснодарского застройщика «ЮгСтройИмпериал» вблизи построенного им жилого комплекса «Белые Росы».

По информации пресс-службы девелопера, белокаменное строение возводят в традициях русского храмового зодчества. Тройное членение фасада храма будет символизировать Пресвятую Троицу.

Общая площадь храмового комплекса — 1 тыс. 754 кв. метров, высота верхней точки здания — 37,5 метров.

© Рендер архитектурного проектного бюро ООО «Альянс проект», предоставлен пресс-службой ООО «ЮгСтройИмпериал»

© Рендер архитектурного проектного бюро ООО «Альянс проект», предоставлен пресс-службой ООО «ЮгСтройИмпериал»

По окончании строительства храма в честь Праздника Рождества Христова для прихожан благоустроят прилегающую территорию и зеленую зону. Уже в этом году здесь высадят клёны, хвойные, декоративные плодовые деревья и кустарники.

По данным рейтинга единого ресурса застройщиков ЕРЗ.РФ за май 2022 года, СК «ЮгСтройИмпериал» стал лидером Краснодарского края по объемам текущего строительства, объему ввода жилья и потребительским качествам ЖК. Девелопер возводит в регионе свыше 1,5 млн кв. метров жилья, включая застройку на Черноморском побережье. В портфеле застройщика 36 построенных многоэтажных домов комфорт-, бизнес- и премиум-класса.