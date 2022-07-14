В станице Динской к 2024 году построят новый храм

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЮгСтройИмпериал»
    © Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЮгСтройИмпериал»

В станице Динской Краснодарского края при поддержке застройщика «ЮгСтройИмпериал» возводят храм в честь Праздника Рождества Христова

Храм в честь Праздника Рождества Христова станет самым крупным религиозным объектом по занимаемой площади в станице Динской и ближайших населенных пунктах. Одновременно его смогут посетить сразу 600 прихожан.

Религиозный объект возводят при поддержке краснодарского застройщика «ЮгСтройИмпериал» вблизи построенного им жилого комплекса «Белые Росы».

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По информации пресс-службы девелопера, белокаменное строение возводят в традициях русского храмового зодчества. Тройное членение фасада храма будет символизировать Пресвятую Троицу.

Общая площадь храмового комплекса — 1 тыс. 754 кв. метров, высота верхней точки здания — 37,5 метров.

  • © Рендер архитектурного проектного бюро ООО «Альянс проект», предоставлен пресс-службой ООО «ЮгСтройИмпериал»
    © Рендер архитектурного проектного бюро ООО «Альянс проект», предоставлен пресс-службой ООО «ЮгСтройИмпериал»
  • © Рендер архитектурного проектного бюро ООО «Альянс проект», предоставлен пресс-службой ООО «ЮгСтройИмпериал»
    © Рендер архитектурного проектного бюро ООО «Альянс проект», предоставлен пресс-службой ООО «ЮгСтройИмпериал»

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По окончании строительства храма в честь Праздника Рождества Христова для прихожан благоустроят прилегающую территорию и зеленую зону. Уже в этом году здесь высадят клёны, хвойные, декоративные плодовые деревья и кустарники.

По данным рейтинга единого ресурса застройщиков ЕРЗ.РФ за май 2022 года, СК «ЮгСтройИмпериал» стал лидером Краснодарского края по объемам текущего строительства, объему ввода жилья и потребительским качествам ЖК. Девелопер возводит в регионе свыше 1,5 млн кв. метров жилья, включая застройку на Черноморском побережье. В портфеле застройщика 36 построенных многоэтажных домов комфорт-, бизнес- и премиум-класса. 

Как писали ранее Юга.ру, кубанская СК «ЮгСтройИмпериал» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Это позволит компании внедрить в работу технологии бережливого производства.

Динской район Строительство Церковь

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