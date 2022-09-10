Краснодарский край в лидерах по числу сообщений о нарушениях на выборах — «Голос»*

За время кампании сообщили уже о 89 нарушениях

9-11 сентября в Краснодарском крае проводят выборы депутатов в краевой и муниципальные парламенты. По данным движения «Голос»*, по итогам первого дня голосования, Кубань — на третьем месте по числу сообщений о нарушениях, а за время всей компании — на втором.

Всего на «Карте нарушений» 89 сообщений за время всей кампании, среди них 21 — вчера, в первый день выборов.

Например, в Славянске-на-Кубани мертвецы подали заявление о голосовании на дому. Сейчас этот факт изучает полиция. А на одном из участков за 13 минут проголосовали ровно 100 человек — об этом сообщил секретарь крайкома КПРФ, депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов.