Краснодарский край в лидерах по числу сообщений о нарушениях на выборах — «Голос»*
За время кампании сообщили уже о 89 нарушениях
9-11 сентября в Краснодарском крае проводят выборы депутатов в краевой и муниципальные парламенты. По данным движения «Голос»*, по итогам первого дня голосования, Кубань — на третьем месте по числу сообщений о нарушениях, а за время всей компании — на втором.
Всего на «Карте нарушений» 89 сообщений за время всей кампании, среди них 21 — вчера, в первый день выборов.
Например, в Славянске-на-Кубани мертвецы подали заявление о голосовании на дому. Сейчас этот факт изучает полиция. А на одном из участков за 13 минут проголосовали ровно 100 человек — об этом сообщил секретарь крайкома КПРФ, депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов.
Ещё одна тенденция этих выборов, как отмечают в «Голосе» — силовое давление на оранизаторов наблюдения и кандидатов.
Так вчера, 9 сентября, в Краснодаре неизвестные приклеили на автомобиль Виталия Немцева — доверенного лица депутата-коммуниста — наклейку полка «Азов»**. Машину остановили сотрудники ДПС, и тут же подъехал оперативник. Дело передали в суд, который назначил Немцеву пять суток ареста по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Он не сможет наблюдать за этими выборами. Также полиция пришла в краснодарский крайком КПРФ.
По данным краевого избиркома 9 сентября на выборах проголосовали 19,5% избирателей. На Кубани работает центр общественного наблюдения. В дни голосования он открыт круглосуточно, а 12 сентября — с 9 до 17 часов. Ведомство пока не сообщало о нарушениях.
Ранее читатели Юга.ру пожаловались, что не могут найти информацию о кандидатах. Оказалось, что узнать что-то о выдвиженцах действительно не так просто.
* Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено в список иностранных агентов
** Полк «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.