Выборы-2022: почему о кандидатах почти ничего не известно и на кого давят в Краснодарском крае

9-11 сентября в России выберут губернаторов, депутатов в краевые и муниципальные парламенты. Читатели Юга.ру пожаловались, что не могут найти информацию о кандидатах. Яра Гуляева проверила это и выяснила, что узнать что-то о выдвиженцах действительно не так просто. А ещё — почему на улицах так мало предвыборной агитации, на кого из кандидатов давят на Кубани и зачем всё же идти голосовать. Кого выбираем? В этом году по всей России выбирают губернаторов, членов региональных заксобраний и муниципальных депутатов. Жители Краснодарского края будут голосовать за кандидатов в ЗСК седьмого созыва. В Краснодаре, Анапе, Новороссийске и многих районах — за выдвиженцев в местные парламенты. Некоторые муниципальные образования также выбирают новых руководителей. Участвовать в выборах на территории региона могут 29 партий. Однако, согласно информации краевой избирательной комиссии, кандидатов выдвинули всего девять из них: Единая Россия;

Коммунистическая партия РФ;

Справедливая Россия;

Либерально-демократическая партия России;

Партия роста;

Гражданская платформа;

Новые люди;

Родина;

Партия пенсионеров за социальную справедливость.

В Краснодарском крае на избирательную кампанию выделили 480 млн рублей: На что их потратили?

Почему в списке не оказалось «Яблока», объясняет член регионального отделения партии Александр Коровайный: «В связи с событиями в нашей стране перерегистрация краснодарского отделения партии затянулась, поэтому оно не может выдвигать кандидатов. А выдвиженцев от главного отделения в Москве просто снимают с выборов, как меня однажды. Несколько наших товарищей пошли самовыдвиженцами в мундепы. В выборах депутатов ЗСК мы не участвуем, потому что нужно собрать много подписей: сейчас это нереально, и мы уверены, что их бы всё равно забраковали, как делали на выборах в гордуму. В прекрасной России будущего мы привлечём их к ответственности, но пока бороться с этой системой нереально». А есть ли кандидаты? Читатели Юга.ру пожаловались на недостаточную предвыборную агитацию. Так, одна из избирательниц сообщила, что вокруг своего дома в Краснодаре видела только плакаты и баннеры выдвиженца от «Единой России». Она не смогла найти на сайтах Госуслуг, ЦИК и партийных отделений подробную информацию о других кандидатах — женщина даже засомневалась, реальны ли эти люди . Она попробовала связаться с «Новыми людьми», чтобы узнать об их выдвиженце, но в партии не отреагировали на обращение. В ЛДПР попросили прийти лично в отделение партии или позвонить, чтобы что-то выяснить.

Агитация за «ЕдРо» в подъезде Краснодара. По словам читательницы, свежий плакат повесили 7 сентября — за день до конца избирательной кампании. © Фото читательницы Юга.ру

Журналистка Юга.ру попробовала узнать о кандидатах своего участка №2103. ЦИК сообщает имена, возраст, место учёбы и опыт работы, но не передаёт политические заявления. В соцсетях и на сайтах партий часто даже нет упоминаний о грядущих выборах и о кандидатах на разных участках. «Чего вы хотите от спойлеров? Их цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы участвовать. Партии свои программы презентовали в том или ином виде, хотя без слёз на это смотреть невозможно. Пример «Справедливой России»: они переклеили выходные данные на прошлогодних баннерах и разместили такую агитацию, даже новую печатать не стали. Сведения о кандидатах можно найти на сайте избиркома, но там они спрятаны так, что непосвященному человеку разобраться трудно. Сами кандидаты не заинтересованы в том, чтобы о них знали. А если заинтересованы, то ограничены в доступе к СМИ», — комментирует ситуацию с осведомлённостью избирателей член Совета движения «Голос»*, политолог Давид Канкия. Некоторым избирательным округам повезло больше: например, в центральном на банере размещали информацию обо всех зарегистрированных кандидатах.

Ещё одна читательница столкнулась с тем, что на сайте Госуслуг ей вообще не показывают информацию о ближайших выборах. «Пишут что-то вроде «Выборы вам недоступны». Такая у нас страна, что выборы избирателям недоступны», — рассказывает она. О переезде своего избирательного участка она узнала только благодаря сервису ЦИК. Кроме того, девушка заявила, что голосовать собирается в последний день, потому что в прошлом году обнаружила, что её голос «учли» раньше, чем она пришла на участок за бюллетенем. Напоминаем, что проект «Карта нарушений»* принимает жалобы на подобные случаи. Почему нет агитации и что это значит для избирателей Давид Канкия отмечает, что традиционно после затратных федеральных выборов (например, в Госдуму) партии меньше тратятся на агитационные кампании, но считает это не главной причиной снижения политической активности в 2022 году. «После 23 февраля изменился политический ландшафт, все в состоянии анабиоза. Никто не понимает, что будет дальше и как себя проявлять. Если быть чрезмерно активным и отбирать голоса у «Единой России», могут быть последствия. Показательный пример — Марий Эл. В прошлом году КПРФ там получила больше всего в стране голосов, победив «Единую Россию». И сейчас КПРФ не выставляет кандидата именно в этом регионе», — объясняет Канкия.

Потому что если бы они поставили там хоть коня, хоть лошадь, хоть собаку, хоть Кондратьева, всё равно бы выиграли. В общем, все либо договариваются не участвовать добровольно, либо находятся в тюрьме. Давид Канкия о неучастии КПРФ в голосовании республики Марий Эл

В докладе о предвыборной кампании — 2022 «Голос»* сообщает о давлении на краснодарских кандидатов от КПРФ. «Результаты выборов заранее определили с участниками электорального процесса, все согласились на свой маленький кусок пирога. В целом у нас будет на одного-двух оппозиционных депутатов больше, чем раньше — то есть, восемь-девять мандатов», — заявил политолог.

Общественники продолжают призывать граждан высказывать свою позицию разрешёнными способами. « Неучастие в выборах — главный подарок для фальсификаторов. У нас в «Голосе»* нет иллюзий, что результаты не будут сфальсифицированы, как последние двадцать лет. Тем не менее, в выборах надо участвовать, надо обязательно приходить и голосовать. Можно забрать бюллетень на память, можно его испортить, можно проголосовать за любого кандидата, любую партию. Сам факт, что люди приходят на избирательный участок и голосуют не так, как от них ожидают жулики, сигнализирует о настроениях в обществе», — заключает Канкия. Многодневное голосование Выборы пройдут с 9 по 11 сентября, при этом единым днём голосования считают воскресенье. Многодневную схему впервые опробовали в 2020 году на голосовании за поправки в Конституцию РФ и оправдали защитой от коронавируса. Тогда правозащитники били тревогу и заявляли, что фальсифицировать результаты многодневных выборов проще («Ведомости»), а пандемия не останется единственной причиной растягивать процедуру. Выборы в Госдуму РФ 2021 года также проходили три дня подряд. Проголосовать можно будет как за партию, так и за кандидата. Найти номер и адрес своего участка можно на сайте ЦИК. Онлайн-голосование в Краснодарском крае не предусмотрено. Общая информация о выдвиженцах в краевой и муниципальные парламенты представлена здесь (правда, к моменту публикации пропала даже она).