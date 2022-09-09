Полиция пришла в краснодарский крайком КПРФ и арестовала доверенное лицо депутата-коммуниста
8 сентября СМИ сообщили о визите полиции в краснодарскую КПРФ, а утром 9 сентября полицейские арестовали Виталия Немцева — доверенное лицо депутата-коммуниста
Напомним, 9-11 сентября в Краснодарском крае проводят выборы депутатов в краевые и муниципальные парламенты, но люди жаловались, что не могут узнать о кандидатах подробнее. Юга.ру выяснили, что найти информацию о выдвиженцах действительно сложно. Ещё в статье написано о том, на кого из кандидатов давят на Кубани и зачем всё же идти голосовать.
Вечером 8 сентября «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» сообщил о визите полиции к секретарю крайкома КПРФ, депутату городской думы Краснодара Александру Сафронову. Издание ссылалось на пресс-службу местного отделения партии, позже эту информацию редакции Юга.ру подтвердил сам Сафронов.
Причиной визита в крайком партии полицейские назвали митинг, организованный КПРФ на Гидрострое 24 августа против сноса гаражного кооператива. По подсчетам партии, в нем участвовало 300 человек. Сафронов сказал Юга.ру, что за две недели с момента митинга партия не получала никаких запросов от силовиков или чиновников, поскольку митинг был согласованным, а полицейские и представители администрации присутствовали на нем лично.
В Краснодарском крае заработали 2,8 тыс избирательных участков:
«То, что заявление было написано сейчас, и сам факт прихода полицейских в краевом штабе КПРФ воспринимается как давление на партию и ее кандидатов накануне голосования на выборах в Заксобрание края», — заявили в партии.
Ранее полицейские посетили кандидата в депутаты ЗСК от КПРФ по 15 одномандатному округу Ирину Смирнову. Ей вручили уведомление о необходимости явиться в полицию для проведения процессуальных действий. В краевом штабе партии визит также расценили давлением перед выборами.
Утром 9 сентября наблюдатель Виталий Немцев рассказал в своем телеграм-канале, что неизвестные приклеили на его автомобиль наклейку полка «Азов»*, и это послужило поводом для остановки Немцева двумя машинами ДПС. К ним тут же присоединился оперативник. Немцев заключил: «Везут оформляться на Воровского, 15» — там находится отдел полиции по Юбилейному микрорайону. На момент публикации новости связаться с Немцевым не удалось.
Сафронов уточнил редакции Юга.ру, что Немцев не только зарегистрирован на выборы как журналист, но и выступает доверенным лицом кандидата от КПРФ Ивана Жилищикова по Западному округу.
8 сентября дома у краснодарского урбаниста и бывшего координатора местного «Штаба Навального**» Мирослава Вальковича прошли обыски. Его самого опросили правоохранители.
* — полк «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
** — «Штаба Навального» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.