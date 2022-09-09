Напомним, 9-11 сентября в Краснодарском крае проводят выборы депутатов в краевые и муниципальные парламенты, но люди жаловались, что не могут узнать о кандидатах подробнее. Юга.ру выяснили, что найти информацию о выдвиженцах действительно сложно. Ещё в статье написано о том, на кого из кандидатов давят на Кубани и зачем всё же идти голосовать.

Вечером 8 сентября «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» сообщил о визите полиции к секретарю крайкома КПРФ, депутату городской думы Краснодара Александру Сафронову. Издание ссылалось на пресс-службу местного отделения партии, позже эту информацию редакции Юга.ру подтвердил сам Сафронов.

Причиной визита в крайком партии полицейские назвали митинг, организованный КПРФ на Гидрострое 24 августа против сноса гаражного кооператива. По подсчетам партии, в нем участвовало 300 человек. Сафронов сказал Юга.ру, что за две недели с момента митинга партия не получала никаких запросов от силовиков или чиновников, поскольку митинг был согласованным, а полицейские и представители администрации присутствовали на нем лично.