В Славянске-на-Кубани мертвецы подали заявление о голосовании на дому

9 сентября во время выборов в Законодательное собрание Краснодарского края в списках надомного голосования обнаружили имена двух мертвых человек

Днем 9 сентября адвокат Михаил Беньяш сообщил в своем телеграм-канале о том, что в списках надомного голосования участково-избирательного участка № 4222 Славянска-на-Кубани обнаружили имена двух мертвых людей. Юрист пояснил: «К тому, что мертвецы постоянно присутствуют в списках избирателей, мы уже как бы привыкли, и тому даже объяснение есть. Не в курсе комиссия, что человек помер, забыли удалить из книги списков. Но вот, чтобы мертвец самолично подавал заявление о голосовании на дому — такое встречается нечасто. Интересно, куда комиссия собиралась ехать? На кладбище?»

Беньяш добавил, что местные полицейские отреагировали адекватно и вызвали следственно-оперативную группу из отдела. Также Беньяш сообщил о намерении подать заявление о возбуждении уголовного дела по статье 142 УК (фальсификация избирательных документов). Спустя два часа Беньяш опубликовал продолжение истории: «Начался невроз. Зачем-то стали перепаковывать сейф-пакеты. <...> Чуть погодя пришёл негодующий и почему-то сильно нервничающий полномочный кандидата от ЛДПР. Побегал туда-сюда, и ему пришло в голову, что я нарушаю порядок в УИК, скорее всего тем, что вне помещения УИК тихо разговаривал с дознавателем. Затем он принялся объяснять мне, что я не имею право его монологи записывать на диктофон, а его самого фотографировать, что он запрещает и подаст на меня заявления везде. Я спросил, как его зовут, но вместо ответа чувак развернулся и убежал». Беньяш уточнил Юга.ру, что на участке он находился на правах уполномоченного от кандидата. Также он рассказал, что к 16:30 полицейские зарегистрировали материал и начали доследственную проверку. Юрист добавил, что «слишком часто появляются неизвестные лица, сообщают фамилии пожелавших проголосовать, и среди этих пожелавших почему-то оказываются мертвецы».