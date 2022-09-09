В Славянске-на-Кубани мертвецы подали заявление о голосовании на дому

Краснодарский край

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  • Выборы главы Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Выборы главы Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

9 сентября во время выборов в Законодательное собрание Краснодарского края в списках надомного голосования обнаружили имена двух мертвых человек

Днем 9 сентября адвокат Михаил Беньяш сообщил в своем телеграм-канале о том, что в списках надомного голосования участково-избирательного участка № 4222 Славянска-на-Кубани обнаружили имена двух мертвых людей. Юрист пояснил:

«К тому, что мертвецы постоянно присутствуют в списках избирателей, мы уже как бы привыкли, и тому даже объяснение есть. Не в курсе комиссия, что человек помер, забыли удалить из книги списков. Но вот, чтобы мертвец самолично подавал заявление о голосовании на дому — такое встречается нечасто. Интересно, куда комиссия собиралась ехать? На кладбище?»

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Беньяш добавил, что местные полицейские отреагировали адекватно и вызвали следственно-оперативную группу из отдела. Также Беньяш сообщил о намерении подать заявление о возбуждении уголовного дела по статье 142 УК (фальсификация избирательных документов).

Спустя два часа Беньяш опубликовал продолжение истории: «Начался невроз. Зачем-то стали перепаковывать сейф-пакеты. <...> Чуть погодя пришёл негодующий и почему-то сильно нервничающий полномочный кандидата от ЛДПР. Побегал туда-сюда, и ему пришло в голову, что я нарушаю порядок в УИК, скорее всего тем, что вне помещения УИК тихо разговаривал с дознавателем. Затем он принялся объяснять мне, что я не имею право его монологи записывать на диктофон, а его самого фотографировать, что он запрещает и подаст на меня заявления везде. Я спросил, как его зовут, но вместо ответа чувак развернулся и убежал».

Беньяш уточнил Юга.ру, что на участке он находился на правах уполномоченного от кандидата. Также он рассказал, что к 16:30 полицейские зарегистрировали материал и начали доследственную проверку. Юрист добавил, что «слишком часто появляются неизвестные лица, сообщают фамилии пожелавших проголосовать, и среди этих пожелавших почему-то оказываются мертвецы».

Как сообщали Юга.ру, 8 сентября полицейские пришли в краснодарский крайком КПРФ, а утром 9 сентября арестовали Виталия Немцева — доверенное лицо депутата-коммуниста. Спустя несколько часов суд назначил ему 5 суток по по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики организаций, которые запрещены в РФ). Его адвокат сказал, что будет подавать апелляцию, потому что его подопечный заявляет, что не клеил стикеры с запрещенной символикой на свою машину. 

Выборы ЗСК Михаил Беньяш Полиция Славянский район смерть Фальсификации

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