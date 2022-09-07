Пресс-служба мэрии рассказала редакции Юга.ру, что сетки «поставил подрядчик за свой счет, в виде эксперимента». Его проводят в центральной части города, рядом с адресами Красная, 35 (краевая администрация), Северная, 313 (ТРЦ «Галерея») и Гаврилова, 115 (ж/д и автовокзал Краснодар-2). Сетки установили 20 июля и за прошедшие полтора месяца очищали четыре раза.

Система «Листопад» представляет собой сетку, которую крепят под решетку ливневой канализации. Сетка должна задерживать листву, чтобы она не засоряла канализацию. Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства сообщил , что эту систему будут тестировать нынешней осенью, регулярно проверяя ливневки и анализируя очищаемый мусор.

Власти Краснодара уже много лет пытаются разобраться с ливневками. Летом 2019 году власти провели масштабную проверку канализации и выяснили, что часть ливнеприемников в центре города — это просто решетки с колодцами . Они не соединены с канализацией, поэтому во время дождей от них никакого толка. Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что расчистить канализацию надо «за год, максимум — полтора». Несколько месяцев спустя мэрия доложила об отчистке 30 км ливневки.

Но эти усилия не сказались на местах, которые регулярно затопляет каждый год. Так причины потопов в Музыкальном микрорайоне пытались устранять неоднократно с 2013 года. В декабре 2019 года там достроили и запустили одну из мощнейших насосных станций в городе. Но весной 2021 года улицу Московскую топило и без дождей, а летом 2022 года Музыкальный опять не выдержал ливней. Еще там затопило новые подземные переходы под недавно построенной трамвайной веткой. Чиновники объяснили, что все дело в насосах — их купили, но еще не установили.

Регулярно затопляет и улицы в центре Краснодара. Так ливневку на улице Гудимы обещали построить еще в 2021 году, но во время третьего обещания ее отложили на конец 2022 года. Сильные дожди каждый год заливают автомобильные и трамвайный тоннели под ж/д мостом между улицами Вишняковой и Переходной. Несколько раз так было в 2021 году и в 2020 году.