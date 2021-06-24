10-балльные пробки, потоп на Вишняковой, заторы из трамваев. Последствия ливня в Краснодаре

В Краснодаре вечером 24 июня начались сильные осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода выпало 1,09% месячной нормы осадков. В связи с этим водители встали в пробки.

Согласно сервису Яндекс.Пробки в целом по городу зафиксировали 9-балльные пробки, что на три балла больше, чем обычно в это время.

Самые нетипичные заторы зафиксировали на улице Уральской — там зафиксировали пробку в 10 баллов, что на четыре балла выше обычного, на улице Сормовской также 10 баллов. В заторе по улице Вишняковского от Длинной до Ленина водители потеряли 1 час 18 минут в пробке длиной в четыре километра. Также машины стояли на Новороссийской от улицы Лизы Чайкиной до Переходной. Водители преодолели 5,1 км за 1 час 32 минуты.