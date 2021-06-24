10-балльные пробки, потоп на Вишняковой, заторы из трамваев. Последствия ливня в Краснодаре
24 июня в Краснодаре прошёл ливень. Из-за этого водители встали в 10-балльные пробки
В Краснодаре вечером 24 июня начались сильные осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода выпало 1,09% месячной нормы осадков. В связи с этим водители встали в пробки.
Согласно сервису Яндекс.Пробки в целом по городу зафиксировали 9-балльные пробки, что на три балла больше, чем обычно в это время.
Самые нетипичные заторы зафиксировали на улице Уральской — там зафиксировали пробку в 10 баллов, что на четыре балла выше обычного, на улице Сормовской также 10 баллов. В заторе по улице Вишняковского от Длинной до Ленина водители потеряли 1 час 18 минут в пробке длиной в четыре километра. Также машины стояли на Новороссийской от улицы Лизы Чайкиной до Переходной. Водители преодолели 5,1 км за 1 час 32 минуты.
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Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что ситуацию на улично-дорожной сети отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы города.
На дежурство заступило 20 единиц водооткачивающей техники и 14 мотопомп. Одна из них работала в районе Вишняковского на улице Переходной. Телеканал «ГТРК Кубань» опубликовал видео, на котором видно, что переход под мостом ушёл под воду.
Общественный транспорт также встал в пробку. Журналист Юга.ру сообщил, что трамваи не могут преодолеть отрезок улицы Садовой между Северной и Буденного, транспорт наглухо встал в обе стороны в плотной пробке на Садовом мосту.
Также судя по скриншоту, который опубликовал телеграм-канал «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАСНСПОРТ КРАСНОДАРА», видно, что трамваи в центре города стоят в заторах, на конечных улиц Солнечной и Декабристов нет ни одного трамвая, в Славянском и Юбилейном микрорайонах стояло несколько вагонов.
По итогу, в городе выпало 53 мм осадков, затопило семь участков дорог в центреи восемь придомовых территорий. Туда направили 14 единиц водооткачивающей техники «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта».