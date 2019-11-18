В Краснодаре прочистили более 30 км ливневки

Краснодарский край

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В Краснодаре к 17 ноября от грязи и ила очистили почти 30 км ливневой канализации

С начала работы в краевом центре специалисты очистили 29,6 км коллекторов диаметром от 200 до 800 мм, а также 1 тыс. 488 дождеприемных колодцев по 174 адресам, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Когда приехали на улицу Селезнева, 164, обнаружили, что во время асфальтировки внутриквартальной дороги рабочие нарушили технологию производства и не подняли колодцы — в результате 8 из 13-ти просто закатали в асфальт. В адрес организации, выполнившей работы, будет направлено требование привести в порядок этот внутриквартальный участок дороги», — рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.

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С 11 по 15 ноября специалисты очистили участки сетей по улицам:

  • Колхозной (улица Садовая — МОПР);
  • Минской (улица Каляева — Проспект Чекистов);
  • Мира, 45 — 47 (улица Красноармейская — Коммунаров);
  • Ставропольской (улица Димитрова — Старокубанская);
  • Гагарина, 250;
  • Офицерской, 50;
  • Ставропольской (улица Димитрова — Полины Осипенко);
  • Ставропольской (улица Старокубанская — Мачуги);
  • Механической, 6-8;
  • 40-летия Победы, 101 и 43;
  • Уральской, 178.

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Напомним, службу по содержанию сетей ливневой канализации создали в июне. В составе — шесть единиц спецтехники и четыре бригады специалистов.

Всего в этом году планируется расчистить около 80 км ливневки, в течение полутора-двух лет привести в порядок всю сеть ливневой канализации краевого центра.

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