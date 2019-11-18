В Краснодаре прочистили более 30 км ливневки

В Краснодаре к 17 ноября от грязи и ила очистили почти 30 км ливневой канализации

С начала работы в краевом центре специалисты очистили 29,6 км коллекторов диаметром от 200 до 800 мм, а также 1 тыс. 488 дождеприемных колодцев по 174 адресам, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Когда приехали на улицу Селезнева, 164, обнаружили, что во время асфальтировки внутриквартальной дороги рабочие нарушили технологию производства и не подняли колодцы — в результате 8 из 13-ти просто закатали в асфальт. В адрес организации, выполнившей работы, будет направлено требование привести в порядок этот внутриквартальный участок дороги», — рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.