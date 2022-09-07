На реконструкцию очистных сооружений в Майкопе в 2022 году направят 286 млн рублей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о ходе реконструкции очистных сооружений в Майкопе

В 2019 году в Адыгее подняли вопрос строительства очистных сооружений в поселках Энем, Яблоновском и ауле Новая Адыгея. В том же году там начали строить первый пусковой комплекс мощностью 40 тыс. кубометров в сутки, всего таких комплекса три. Для завершения работ, запланированных на 2021-2022 годы, региону требовалось более 1,3 млрд рублей, из них 446,2 млн — в 2021 году. В апреле 2021 года власти Адыгеи обсудили в Минфине возможность федерального финансирования этого проекта.

В итоге на реализацию второго этапа строительства очистных в Майкопе в 2022 году правительство РФ дополнительно выделило 286 млн рублей. В ходе работ продолжат возводить первый пусковой комплекс.

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Как отметил Мурат Кумпилов, для республиканской столицы увеличение мощностей очистного комплекса — стратегически важная задача. Он подчеркнул, что активное строительство новых домов и соцобъектов в Майкопе требует соответствующего инфраструктурного обеспечения, кроме того реконструкция очистных создаст условия для привлечения новых инвестиций в регион и повышения качества жизни людей.