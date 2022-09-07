На реконструкцию очистных сооружений в Майкопе в 2022 году направят 286 млн рублей

Адыгея

Распечатать

  • Реконструкция очистных сооружений в Майкопе © Фото Алексея Гусева
    Реконструкция очистных сооружений в Майкопе © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о ходе реконструкции очистных сооружений в Майкопе

В 2019 году в Адыгее подняли вопрос строительства очистных сооружений в поселках Энем, Яблоновском и ауле Новая Адыгея. В том же году там начали строить первый пусковой комплекс мощностью 40 тыс. кубометров в сутки, всего таких комплекса три. Для завершения работ, запланированных на 2021-2022 годы, региону требовалось более 1,3 млрд рублей, из них 446,2 млн — в 2021 году. В апреле 2021 года власти Адыгеи обсудили в Минфине возможность федерального финансирования этого проекта.

В итоге на реализацию второго этапа строительства очистных в Майкопе в 2022 году правительство РФ дополнительно выделило 286 млн рублей. В ходе работ продолжат возводить первый пусковой комплекс.

В горпарке Майкопа реконструируют бассейн:

Как отметил Мурат Кумпилов, для республиканской столицы увеличение мощностей очистного комплекса — стратегически важная задача. Он подчеркнул, что активное строительство новых домов и соцобъектов в Майкопе требует соответствующего инфраструктурного обеспечения, кроме того реконструкция очистных создаст условия для привлечения новых инвестиций в регион и повышения качества жизни людей.

Как писали Юга.ру, в Майкопе модернизируют 7,75 км водопроводных сетей. Они подают воду для 26,5 тыс. майкопчан — это почти 20% от общего числа горожан.

Благоустройство Бюджет Деньги Майкоп Майкопский район Министерство финансов РФ Мурат Кумпилов Финансы

Новости

В Краснодарском крае столкнулись три грузовика. Двое водителей погибли
На ливневках Краснодара установили три сетки для листьев и назвали это системой «Листопад»
Минпросвещения переписало методички «Разговоров о важном». В патриотическом занятии убрали упоминание о спецоперации
В парке «Краснодар» опровергли информацию о платном входе в Японский сад
Вице-мэр Новороссийска получил дисциплинарное взыскание за согласование рок-фестиваля на Суджукской косе
В Краснодарском крае суд вынес приговор таксисту, по вине которого в ДТП погиб ребенок

Лента новостей

Реклама на сайте