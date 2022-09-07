На реконструкцию очистных сооружений в Майкопе в 2022 году направят 286 млн рублей
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о ходе реконструкции очистных сооружений в Майкопе
В 2019 году в Адыгее подняли вопрос строительства очистных сооружений в поселках Энем, Яблоновском и ауле Новая Адыгея. В том же году там начали строить первый пусковой комплекс мощностью 40 тыс. кубометров в сутки, всего таких комплекса три. Для завершения работ, запланированных на 2021-2022 годы, региону требовалось более 1,3 млрд рублей, из них 446,2 млн — в 2021 году. В апреле 2021 года власти Адыгеи обсудили в Минфине возможность федерального финансирования этого проекта.
В итоге на реализацию второго этапа строительства очистных в Майкопе в 2022 году правительство РФ дополнительно выделило 286 млн рублей. В ходе работ продолжат возводить первый пусковой комплекс.
В горпарке Майкопа реконструируют бассейн:
Как отметил Мурат Кумпилов, для республиканской столицы увеличение мощностей очистного комплекса — стратегически важная задача. Он подчеркнул, что активное строительство новых домов и соцобъектов в Майкопе требует соответствующего инфраструктурного обеспечения, кроме того реконструкция очистных создаст условия для привлечения новых инвестиций в регион и повышения качества жизни людей.
Как писали Юга.ру, в Майкопе модернизируют 7,75 км водопроводных сетей. Они подают воду для 26,5 тыс. майкопчан — это почти 20% от общего числа горожан.