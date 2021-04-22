Власти Адыгеи обсудили в Минфине реконструкцию очистных сооружений Майкопа

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 22 апреля в Москве провел встречу с первым замминистра финансов России Леонидом Горниным

Участниками совещания также стали министр финансов республики Виктор Орлов и депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник.

На встрече говорили об исполнении бюджета региона, улучшении межбюджетных отношений и дополнительном финансировании ряда проектов, которые реализуют в Адыгее, а также бюджетное кредитование региона.

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Руководитель республики рассказал, что с 2013 по 2020 год в рамках госпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот квартиры получил 861 житель Адыгеи, на это из бюджетов разных уровней направили более 800 млн рублей. При этом в 2021 году право на получение жилья наступает у 417 детей-сирот и на решение этого вопроса региону нужны дополнительные средства из федеральной казны — 428 млн рублей.

Также стороны обсудили реконструкцию очистных сооружений Майкопа, которая включает три масштабных комплекса. В 2019 году там начали строить первый пусковой комплекс мощностью 40 тыс. кубометров в сутки. Для завершения работ, запланированных на 2021-2022 годы, региону необходимо более 1,3 млрд рублей, из них 446,2 млн — в этом году.

Первый замминистра заверил, что все предложения Мурата Кумпилова и его команды рассмотрят и примут соответствующие решения.

Как писали Юга.ру, 22 апреля стало известно, что Адыгее дополнительно выделили 1,4 млрд рублей на строительство дороги в обход Майкопа.  

Бюджет Деньги Дети-сироты Жилье ЖКХ Министерство финансов РФ Мурат Кумпилов Недвижимость Финансы

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