В Майкопе планируют выделить 1,2 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений

Сейчас специалисты ведут работы по проектированию объектов, сообщил 19 февраля глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, в этом году запланировали реконструкцию первого этапа первого пускового комплекса очистных сооружений Майкопа. На эти цели направят 830 млн рублей.

Общая стоимость реконструкции составит более 1,2 млрд рублей. Завершить работы планируется до конца 2021 года. После этого мощность очистных сооружений составит 40 тыс. кубометров в сутки, уточнили в минстрое Адыгеи.

«Граждане ждут от нас существенных изменений в развитии региона. Для этого мы должны использовать все собственные ресурсы и инструменты, предоставляемые федеральным центром. От эффективности этой комплексной работы зависит повышение качества жизни в регионе», — отметил Кумпилов.