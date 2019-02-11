В Майкопе в 2019 году собираются начать строить очистные сооружения
В Адыгее подняли вопрос строительства очистных сооружений в поселках Энем, Яблоновском и ауле Новая Адыгея, которые планируют начать возводить в 2019 году
В Майкопе на эти цели уже предусмотрено 1,2 млрд рублей на три года.
Как сообщил глава Адыгеи, проект строительства очистных сооружений в Майкопе уже утвержден. Их мощность составит 200 тыс. кубометров в сутки. Строительство планируется начать в 2019 году, ежегодно выделяя по 400 млн рублей, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По его словам, для строительства очистных сооружений в Энеме мощностью 10 тыс. кубометров в сутки планируется использовать опыт Анапы, где уже реализовали эффективный проект. Стоимость строительства составит около 350 млн рублей. До 1 марта планируется подготовить проект документов для участия в федеральной программе.
Также рассматривается возможность строительства очистных сооружений для Яблоновского и Новой Адыгеи проектной мощностью 100 тыс. кубометров в сутки.
«На реализацию проектов в Тахтамукайском районе возможно привлечение финансовой поддержки фонда ЖКХ в размере порядка 1 млрд рублей на трехлетний период. Предусматривается также софинансирование за счет средств республиканского бюджета и концессионера», — уточнили в минстрое Адыгеи.
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