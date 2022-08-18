В горпарке Майкопа реконструируют бассейн. В 2023 году на его капремонт выделят больше 330 млн руб

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход работ по берегоукреплению и созданию зоны отдыха у городского парка в Майкопе

Ранее Юга.ру рассказывали, что в этом году, к 100-летию государственности Адыгеи, в Майкопе завершат работы по берегоукреплению и создадут зону отдыха у реки Белой. Проект реализуют в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи при поддержке федерального центра, общая стоимость строительства — почти 450 млн рублей.

Сегодня здесь уже завершили работы по укреплению склонов, начали укладывать тротуарную плитку на правом берегу, обустраивать пандусы и ограждения на пешеходных мостах, устанавливают скамейки, монтируют системы водоотведения, наружные сети электроснабжения и сети связи для «умных» скамеек.

В Адыгее появились 4 новых туристических маршрута по Майкопу:

Одновременно стартовало проектирование второго этапа строительства — реконструкции бассейна и обустройства ярусных лестниц от центральной аллеи парка к водоёму. Во время своего визита в Адыгею вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поддержал этот проект и поручил Минстрою РФ выделить из федерального бюджета в 2023 году более 330 млн рублей на капремонт бассейна.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Читайте также:

По итогам инспекционной поездки глава Адыгеи дал ряд поручений отраслевому министерству и руководству муниципалитета. Они касались поиска инженерных решений для равномерного наполнения водой русла реки в зоне отдыха, синхронизации благоустройства левого и правого берегов, обеспечения полива зелёных насаждений, доступности объектов отдыха, укладки безопасного покрытия на спортивных и игровых площадках и ряда других вопросов.

«У республики есть уникальная возможность благоустроить популярную зону отдыха, используя самые современные и практичные решения. Есть поддержка правительства России, выделяются необходимые средства. Сейчас важно эффективно и в срок реализовать проектные мероприятия, выдерживая высокое качество и единый архитектурный стиль. Отдельное внимание — удобству для людей. Досконально продумывайте всё, что касается эксплуатации зоны отдыха, гармонично вписывайте близлежащие объекты рекреации в единый комплекс», — подытожил Мурат Кумпилов.

Как писали Юга.ру, в Майкопе модернизируют 7,75 км водопроводных сетей. Они подают воду для 26,5 тыс. майкопчан — это почти 20% от общего числа горожан.

Благоустройство Инфраструктура Майкоп Майкопский район Мурат Кумпилов отдых Парки Развлечения Строительство

Новости

У краснодарца умерла мать, а потом он оформил кредит в приложении на её телефоне
В Краснодаре задержали мужчину, который 21 год назад убил человека и все это время скрывался
В Кропоткине хотят готовить и разливать «кубанскую колу», но никто не объясняет, что это
В Сочи хотят изъять земли компании «Краснополянская косметика». Генпрокуратура считает, что их не используют, но там выращивают сырье
Мэр Краснодара досрочно подал в отставку. Что случилось?
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 18 августа

Лента новостей

Реклама на сайте