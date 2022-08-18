В горпарке Майкопа реконструируют бассейн. В 2023 году на его капремонт выделят больше 330 млн руб

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход работ по берегоукреплению и созданию зоны отдыха у городского парка в Майкопе

Ранее Юга.ру рассказывали, что в этом году, к 100-летию государственности Адыгеи, в Майкопе завершат работы по берегоукреплению и создадут зону отдыха у реки Белой. Проект реализуют в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи при поддержке федерального центра, общая стоимость строительства — почти 450 млн рублей.

Сегодня здесь уже завершили работы по укреплению склонов, начали укладывать тротуарную плитку на правом берегу, обустраивать пандусы и ограждения на пешеходных мостах, устанавливают скамейки, монтируют системы водоотведения, наружные сети электроснабжения и сети связи для «умных» скамеек.

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Одновременно стартовало проектирование второго этапа строительства — реконструкции бассейна и обустройства ярусных лестниц от центральной аллеи парка к водоёму. Во время своего визита в Адыгею вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поддержал этот проект и поручил Минстрою РФ выделить из федерального бюджета в 2023 году более 330 млн рублей на капремонт бассейна.

© Фото Алексея Гусева

По итогам инспекционной поездки глава Адыгеи дал ряд поручений отраслевому министерству и руководству муниципалитета. Они касались поиска инженерных решений для равномерного наполнения водой русла реки в зоне отдыха, синхронизации благоустройства левого и правого берегов, обеспечения полива зелёных насаждений, доступности объектов отдыха, укладки безопасного покрытия на спортивных и игровых площадках и ряда других вопросов.

«У республики есть уникальная возможность благоустроить популярную зону отдыха, используя самые современные и практичные решения. Есть поддержка правительства России, выделяются необходимые средства. Сейчас важно эффективно и в срок реализовать проектные мероприятия, выдерживая высокое качество и единый архитектурный стиль. Отдельное внимание — удобству для людей. Досконально продумывайте всё, что касается эксплуатации зоны отдыха, гармонично вписывайте близлежащие объекты рекреации в единый комплекс», — подытожил Мурат Кумпилов.