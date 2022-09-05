В Адыгее отмечают День памяти о боевом содружестве адыгейских горцев и кубанских казаков

5 сентября в Адыгее отмечают День памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны

5 сентября (23 августа по старому стилю) выбрано в связи с тем, что в этот день в 2014 году исполнилось 100 лет со дня формирования (23 августа 1914 года) Кавказской туземной конной дивизии, в состав которой вошёл, наряду с другими горскими частями, Черкесский конный полк. Это увеличило число подвижных соединений Российской армии — Кавказской кавалерийской и пяти кавказских казачьих дивизий.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что это особенная дата, которая не только увековечивает героический подвиг народов, но и олицетворяет традиции сплоченности и национального единения страны перед внешними угрозами. «Ратный подвиг наших предков в годы Первой мировой войны, их взаимоуважение и любовь к Родине должны оставаться примером для подрастающей молодежи», — сказал Кумпилов.

«Формирование конной дивизии кавказских горцев проходило исключительно на добровольной основе. В неё вступали наиболее храбрые, физически и нравственно готовые к тяготам войны, подвигу и самопожертвованию джигиты. Дивизия воевала в основном на Юго-Западном фронте, бок о бок с казачьими и регулярными соединениями Российской армии. Памятная дата в честь их боевого содружества является данью уважения потомков к ратной славе старших поколений — дедов и прадедов, служит приумножению патриотических традиций многонационального населения Адыгеи, интересам и целям дальнейшего сближения, взаимопонимания, сотрудничества и взаимопомощи народов, проживающих в республике», — рассказал спикер Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный.