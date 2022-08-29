В Новороссийске выросло число ВИЧ-инфицированных

В 2022 году в Новороссийске ВИЧ подтвердили у 402 человек

В Новороссийске в 2022 году зафиксировали 402 новых случая заражения ВИЧ. Всего с этим диагнозом в городе зарегистрировано 2 тыс. 880 человек. Из них лечение получают 2 тыс. 720 человек, сообщил врач новороссийского Центра профилактики СПИД №4 Игорь Кондратов «Нашей газете».

Также он добавил, что в Новороссийске нет проблем с нехваткой препаратов. Врач отметил,что принимая терапию, человек может вести обычный образ жизни.

По данным федерального научно-методического Центра профилактики и борьбы со СПИДом, в России в 2021 году суммарное количество зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-инфекции составило 1 млн 562 тыс. 570 человек.