В Новороссийске выросло число ВИЧ-инфицированных

Краснодарский край

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

В 2022 году в Новороссийске ВИЧ подтвердили у 402 человек

В Новороссийске в 2022 году зафиксировали 402 новых случая заражения ВИЧ. Всего с этим диагнозом в городе зарегистрировано 2 тыс. 880 человек. Из них лечение получают 2 тыс. 720 человек, сообщил врач новороссийского Центра профилактики СПИД №4 Игорь Кондратов «Нашей газете».

Также он добавил, что в Новороссийске нет проблем с нехваткой препаратов. Врач отметил,что принимая терапию, человек может вести обычный образ жизни.

По данным федерального научно-методического Центра профилактики и борьбы со СПИДом, в России в 2021 году суммарное количество зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-инфекции составило 1 млн 562 тыс. 570 человек.

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Юга.ру рассказывали историю жительницы Новороссийска, которая встала на учет в СПИД-центре города, но не могла получить терапию. Врачи отговаривали ее от приема медикаментов и говорили, что они вызывают множество побочных эффектов. 

Также на Кубани были случаи уголовного наказания за умышленное заражение ВИЧ. Такие ситуации происходили в Анапе и станице Новопокровской. Кроме того, в Ставропольском крае суд вынес приговор старшей медсестре горбольницы Буденновска, по вине которой ВИЧ-инфекцией заразились пять пациентов

ВИЧ Здравоохранение Медицина Новороссийск

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