На Кубани ВИЧ-инфицированного мужчину осудили за изнасилование женщины на кладбище

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре суд 11 марта вынес приговор мужчине, который изнасиловал женщину и заразил ее ВИЧ-инфекцией

Следствие установило, что в марте 2019 года 30-летний житель станицы Новопокровской узнал, что заражен вирусом иммунодефицита человека. Днем 14 августа он напал на 50-летнюю женщину, которая возвращалась с рынка домой через кладбище. Применив силу, мужчина изнасиловал ее, в результате она заразилась ВИЧ-инфекцией.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование, повлекшее заражение ВИЧ-инфекцией). Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали о том, что 10 марта в Ставропольском крае суд вынес приговор старшей медсестре горбольницы Буденновска, по вине которой ВИЧ-инфекцией заразились пять пациентов — трое детей и двое взрослых. Женщина в 2018 году не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента.

ВИЧ Изнасилование Новопокровский район Следственный комитет Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи на трансформаторной будке нарисовали граффити-портрет рандомной красотки
Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины
Как разворачивается дело Голунова спустя 9 месяцев: видео задержания журналиста уничтожено, а один из обвиняемых попросил прощения
На Кубани ВИЧ-инфицированного мужчину осудили за изнасилование женщины на кладбище
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Логотип и слоган голосования по Конституции обошлись бюджету в 35 млн рублей

Лента новостей

Реклама на портале