На Кубани ВИЧ-инфицированного мужчину осудили за изнасилование женщины на кладбище

В Краснодаре суд 11 марта вынес приговор мужчине, который изнасиловал женщину и заразил ее ВИЧ-инфекцией

Следствие установило, что в марте 2019 года 30-летний житель станицы Новопокровской узнал, что заражен вирусом иммунодефицита человека. Днем 14 августа он напал на 50-летнюю женщину, которая возвращалась с рынка домой через кладбище. Применив силу, мужчина изнасиловал ее, в результате она заразилась ВИЧ-инфекцией.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование, повлекшее заражение ВИЧ-инфекцией). Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.