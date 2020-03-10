На Ставрополье медсестру, из-за которой пятеро пациентов заразились ВИЧ, наказали исправительными работами

Инцидент произошел в 2018 году. В стационаре инфекционного отделения больницы пятерых пациентов — троих детей 2017 года и 2016 годов рождения и двух взрослых — заразили ВИЧ.

По данным следствия, виновной в этом оказалась старшая медсестра отделения, которая не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента.

«Из-за халатности старшей медицинской сестры данный катетер был использован несколько раз, что привело к заражению», — говорится в материалах суда.

На женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность), расследование завершили в ноябре 2019 года.