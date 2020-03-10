На Ставрополье медсестру, из-за которой пятеро пациентов заразились ВИЧ, наказали исправительными работами
Буденновский городской суд 10 марта вынес приговор старшей медсестре горбольницы по делу о заражении пациентов ВИЧ-инфекцией
Инцидент произошел в 2018 году. В стационаре инфекционного отделения больницы пятерых пациентов — троих детей 2017 года и 2016 годов рождения и двух взрослых — заразили ВИЧ.
По данным следствия, виновной в этом оказалась старшая медсестра отделения, которая не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента.
«Из-за халатности старшей медицинской сестры данный катетер был использован несколько раз, что привело к заражению», — говорится в материалах суда.
На женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность), расследование завершили в ноябре 2019 года.
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Суд рассматривал дело в закрытом режиме, приговор огласили на открытом заседании. Медсестру признали виновной и назначили ей наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев, с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Также на 1,5 года ее лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в учреждениях здравоохранения, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, ранее краевой минздрав сообщал, что всех пострадавших взяли на диспансерный учет в краевой Центр СПИД, они получают необходимую антиретровирусную терапию. Также в ведомстве заявили, что проверка больницы, где произошло заражение, выявила нарушения. Ряд сотрудников понесли административные и дисциплинарные взыскания.
Как писали Юга.ру, в 2019 году общее число людей с ВИЧ в России превысило миллион человек.
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