На Кубани осудили мужчину, который сознательно заразил сожительницу ВИЧ-инфекцией

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе в июне суд вынес решение в отношении местного жителя, который не рассказал сожительнице о своем положительном ВИЧ-статусе

Напомним, в сентябре 2019 года женщина обратилась в полицию и рассказала, что с 2013 по 2018 годы жила с мужчиной, который имел положительный ВИЧ-статус. Во время трудоустройства она узнала о своем заражении.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, после чего анапчанка обратилась в межрайонную прокуратуру. Там установили, что мужчина стоял на учете в СПИД-центре с 2002 года и, соответственно, не мог не знать о своем заболевании. Сожительнице он об этом не рассказал.

Читайте также:

В результате на мужчину в декабре все же завели уголовное дело по ч. 2 ст. 122 УК РФ (Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Сообщалось, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

22 июня 2020 года стало известно о рассмотрении дела в Анапском городском суде. Суд установил, что мужчина был письменно предупрежден об опасности заражения ВИЧ-инфекцией других людей, однако умышленно, не соблюдая мер безопасности, заразил потерпевшую.

Ему назначили 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщила Анапская межрайонная прокуратура.

Анапа ВИЧ Прокуратура Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения COVID-19, умерли два пациента
В Краснодаре появятся еще два светофора, которые реагируют на потоки машин
В Сочи произошла стрельба, на месте нашли не менее 10 гильз
На Кубани осудили мужчину, который сознательно заразил сожительницу ВИЧ-инфекцией
В Анапе депутат возвел самострои на Благовещенской косе, а суд обязал их снести
Почти 400 млн рублей выделили избиркому Кубани на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Лента новостей

Реклама на портале