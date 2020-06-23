На Кубани осудили мужчину, который сознательно заразил сожительницу ВИЧ-инфекцией
В Анапе в июне суд вынес решение в отношении местного жителя, который не рассказал сожительнице о своем положительном ВИЧ-статусе
Напомним, в сентябре 2019 года женщина обратилась в полицию и рассказала, что с 2013 по 2018 годы жила с мужчиной, который имел положительный ВИЧ-статус. Во время трудоустройства она узнала о своем заражении.
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, после чего анапчанка обратилась в межрайонную прокуратуру. Там установили, что мужчина стоял на учете в СПИД-центре с 2002 года и, соответственно, не мог не знать о своем заболевании. Сожительнице он об этом не рассказал.
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В результате на мужчину в декабре все же завели уголовное дело по ч. 2 ст. 122 УК РФ (Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Сообщалось, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.
22 июня 2020 года стало известно о рассмотрении дела в Анапском городском суде. Суд установил, что мужчина был письменно предупрежден об опасности заражения ВИЧ-инфекцией других людей, однако умышленно, не соблюдая мер безопасности, заразил потерпевшую.
Ему назначили 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщила Анапская межрайонная прокуратура.