На Кубани осудили мужчину, который сознательно заразил сожительницу ВИЧ-инфекцией

В Анапе в июне суд вынес решение в отношении местного жителя, который не рассказал сожительнице о своем положительном ВИЧ-статусе

Напомним, в сентябре 2019 года женщина обратилась в полицию и рассказала, что с 2013 по 2018 годы жила с мужчиной, который имел положительный ВИЧ-статус. Во время трудоустройства она узнала о своем заражении.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, после чего анапчанка обратилась в межрайонную прокуратуру. Там установили, что мужчина стоял на учете в СПИД-центре с 2002 года и, соответственно, не мог не знать о своем заболевании. Сожительнице он об этом не рассказал.