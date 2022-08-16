«Светлоград» признали лучшим жилым комплексом Краснодарского края

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Маргариты Роспутько, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Маргариты Роспутько, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

В Краснодаре подвели итоги работы строительных организаций за 2021 год. ЖК «Светлоград» от СК «Семья» победил в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов»

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Наумов наградил самых эффективных застройщиков и реализованные проекты в сфере жилой недвижимости. СК «Семья» получила диплом II степени как одна из лучших строительных компаний региона, а ЖК «Светлоград» занял первое место в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов»*.

Победителей определял департамент строительства администрации Краснодарского края. Жюри приняло во внимание количество введённых в эксплуатацию домов за 2021 год и соблюдение сроков сдачи. За указанный период СК «Семья» досрочно сдала 9 литеров ЖК «Светлоград» — 6-й, 9-й, 12-й, 13-й, 14-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й. Ключи от новых квартир получили 1323 семьи. На территории новых литеров свыше 14 тысяч кв. метров занимают зелёные зоны, цветники и аллеи.  

  • © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

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«Благодарим руководство Краснодарского края за высокую оценку работы СК «Семья» и признание ЖК «Светлоград» лучшим в регионе. Это знаковый проект для нашей компании, сегодня в 29 домах комплекса живут свыше 8 тыс. семей, оборудовано более 50 детских и спортивных площадок. У жителей «Светлограда» на территории есть муниципальные детский сад и школа, а также километровая зеленая аллея для прогулок. В каждом проекте мы стремимся создать атмосферу для комфортной жизни всей семьей», — поделилась коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

СК «Семья» — одна из крупнейших строительных компаний Краснодарского края. Входит в топ-3 застройщиков Кубани по объему ввода жилья. За 8 лет работы компания ввела в эксплуатацию 36 домов общей площадью 345 тыс. кв. метров, 25% жилья сдала досрочно. Свыше 9 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.

*по результатам конкурса департамента строительства администрации Краснодарского края на лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов в категории «Стандартное жильё».

Как писали ранее Юга.ру, СК «Семья» построит на Кубани 2 млн кв. метров жилья. Ближайшие проекты компания планирует реализовать в районе улицы Западный обход и станицы Елизаветинской в Краснодаре и на улице Котанова в Новороссийске. 

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