СК «Семья» построит на Кубани 2 млн квадратных метров жилья

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Александра Шестакова
    © Фото Александра Шестакова

Компания «Семья» рассказала о планах возведения жилых комплексов в Краснодарском крае

Компания «Семья» презентовала новую очередь ЖК «Все Свои» представителям рынка недвижимости. Комплекс расположен в центральном округе Краснодара на ул. Колхозной и состоит из семи домов, школы и детсада.

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Руководители компании поделились новыми технологиями в строительстве и рассказали о планах развития. По словам гендиректора СК «Семья», девелопер не поменял свою стратегию развития и готовится к закладке жилых комплексов в нескольких районах Краснодарского края.

Ближайшие проекты компания планирует начать в Краснодаре, в районе ул. Западный обход. Объекты относятся к комплексной застройке и включают многоквартирные жилые дома, коммерческую инфраструктуру, школы и детские сады.

В районе станицы Елизаветинской построят крупный жилищный проект общей площадью 300 тыс. кв. метров со школой и тремя детскими садами.

Также застройщик планирует возвести ЖК на ул. Котанова в Новороссийске. О старте работ объявят дополнительно.

  • © фото Михаила Чепелева
    © фото Михаила Чепелева

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«Наша компания идет вперед и готовится к запуску новых проектов. Для нас важно строить комплексно и создавать инфраструктуру для комфортной жизни тысяч семей. Земельный банк компании «Семья» превышает 2 млн квадратных метров, и уже в ближайшее время мы объявим о старте работ по строительству новых жилых комплексов», — поделился гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.

СК «Семья» — одна из крупнейших строительных компаний Краснодарского края. Входит в топ-3 застройщиков Кубани по объему ввода жилья. За 8 лет работы компания ввела в эксплуатацию 36 домов общей площадью 345 тыс. кв. м.

Как писали Юга.ру, на территории ЖК «Все Свои» начали строить школу и детский сад.

Недвижимость Строительство Экономика

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