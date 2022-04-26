СК «Семья» построит на Кубани 2 млн квадратных метров жилья

Компания «Семья» рассказала о планах возведения жилых комплексов в Краснодарском крае

Компания «Семья» презентовала новую очередь ЖК «Все Свои» представителям рынка недвижимости. Комплекс расположен в центральном округе Краснодара на ул. Колхозной и состоит из семи домов, школы и детсада.

Руководители компании поделились новыми технологиями в строительстве и рассказали о планах развития. По словам гендиректора СК «Семья», девелопер не поменял свою стратегию развития и готовится к закладке жилых комплексов в нескольких районах Краснодарского края.

Ближайшие проекты компания планирует начать в Краснодаре, в районе ул. Западный обход. Объекты относятся к комплексной застройке и включают многоквартирные жилые дома, коммерческую инфраструктуру, школы и детские сады.



В районе станицы Елизаветинской построят крупный жилищный проект общей площадью 300 тыс. кв. метров со школой и тремя детскими садами.



Также застройщик планирует возвести ЖК на ул. Котанова в Новороссийске. О старте работ объявят дополнительно.

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«Наша компания идет вперед и готовится к запуску новых проектов. Для нас важно строить комплексно и создавать инфраструктуру для комфортной жизни тысяч семей. Земельный банк компании «Семья» превышает 2 млн квадратных метров, и уже в ближайшее время мы объявим о старте работ по строительству новых жилых комплексов», — поделился гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.

СК «Семья» — одна из крупнейших строительных компаний Краснодарского края. Входит в топ-3 застройщиков Кубани по объему ввода жилья. За 8 лет работы компания ввела в эксплуатацию 36 домов общей площадью 345 тыс. кв. м.