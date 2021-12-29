СК «Семья» досрочно сдала четыре дома в Краснодаре

Компания построила около 20 тыс. кв.метров жилья, ключи от новых квартир получат 560 дольщиков. Передача ключей запланирована на январь 2022 года.

«СК «Семья» продолжает наращивать объемы строительства, следуя важному принципу — каждый дом сдается точно в срок или досрочно. 19–22 литеры ЖК «Светлоград» мы сдали на квартал раньше заявленного срока. Получить ключи от новых квартир будущие жители смогут сразу же после новогодних праздников», — отметил гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.

На территории ЖК «Светлоград» установлено шесть спортивных и три детские площадки, высажены деревья и кустарники. На первых этажах домов расположено 60 коммерческих помещений, где появятся магазины и сервисные точки. Рядом с домами предусмотрены паркоместа для 530 автомобилей, а также большая наземная стоянка на 6 тыс. мест.

Квартиры в жилом комплексе сдаются в отделке white box, что позволяет владельцам сразу приступать к ремонту. Установлены входные двери, балконы и лоджии остеклены. Для отопления служат радиаторы с терморегуляторами, выполнена разводка электричества, установлены выключатели и розетки. Во всех квартирах есть локальная сеть с доступом в интернет и выводом в квартирный щиток, а также домофоны и счетчики тепла и света.

ЖК «Светлоград» состоит из 32 монолитно-кирпичных домов. На территории комплекса расположены школа, детский сад, магазины. Жителям комплекса доступна собственная аллея для прогулок и отдыха. 29 домов жилого комплекса сданы в срок и заселены, еще 3 дома в настоящий момент строятся. Полностью строительство планируется завершить в середине 2023 года.

Как сообщали ранее Юга.ру, СК «Семья» заняла второе место в крае по объему ввода жилья.